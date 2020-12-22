Учительница русского назвала часто встречающиеся на ТВ ошибки

Учительница русского языка Татьяна Гартман перечислила несколько слов, в которых российские телеведущие нередко допускают ошибки. Видео со списком опубликовано на ее онлайн-канале «Училка vs ТВ». Гартман отметила, что подготовила несколько ярких примеров того, как в словах встречаются лишние буквы. Сначала она продемонстрировала видео, в котором актриса и ведущая Агата Муцениеце сказала об «эмоциональном "раздрайве"». Преподаватель отметила:

Вторым словом стал грейпфрут, который в речи врача и телеведущего Александра Мясникова прозвучал как «грейпфрукт». «Попадаться на эту удочку не стоит, потому что у слов грейпфрут и фрукт разное происхождение», — предупредила Гартман. В список слов, в которых возникают лишние буквы, также попало слово пертурбация, в которое, по словам учительницы, «влезает дополнительная Е», конкурентоспособный — в нем возникает лишняя Н, и эскорт — в этом слове после первой буквы не должно быть К. Кроме того, Гартман включила туда слово «поскользнуться» и уточнила, что в нем используется приставка по-, а не под-.