Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
30 декабря 2020, Кино Mail.ruстатьяОбзоры

Год неожиданных кинооткрытий: как редакция пережила 2020-й

Почти без кино, но с сериалами и в обнимку с телевизором — вспоминаем, как проходил и чем больше всего нам запомнился этот странный, но, безусловно, запоминающийся год

Катя, киноредактор

Фото: Felipe Bustillo, Unsplash

В 2020-м году стало понятно, как сложно отказываться от привычных вещей. От возможности собраться вместе с любимыми людьми, от смены обстановки на время отпуска, а еще — от походов в кино.

Ожидание фильма в зале, когда кругом затихают голоса и медленно гаснет свет, не сравнится с бесконечным пролистыванием каталога онлайн-кинотеатра, когда гаснуть начинает только твоя надежда найти что-то подходящее для просмотра.

В этом году я сходила в кино целых три раза. Первым стал маленький независимый фильм, прогремевший на «Сандэнсе» и беззвучно прошедший у нас, — «Никогда, Редко, Иногда, Всегда», который я посмотрела в одиночестве и утонула в переживаниях о главной героине. Вторым фильмом, конечно же, был «Довод», самое ожидаемое кинособытие года, которое не обсуждал только ленивый. Вот и мы с мужем не могли наспориться о нем всю обратную дорогу из кинотеатра — тема оказалась такой горячей, что было решено писать материал, и в течение следующей недели мне пришлось то и дело провоцировать несчастного супруга на новые вспышки аргументов «за» своими «против». Примирить нас и помочь сойтись в некоторых пунктах смог только повторный поход в кино.

7.3
Довод
2020/США, Канада, Великобритания16+драматриллербоевикфантастика
Моя оценка

Обе картины вернули мне уже почти забытое восприятие фильма на большом экране — как праздника. Праздника побыть наедине со своими мыслями и чувствами по пути из кино домой. Увидеть Роберта Паттинсона, одного из главных крашей моей жизни, влюбиться в него заново и еще больше восхититься его безграничным талантом, ставшим для меня главным доводом «Довода». Праздника разжечь спорами о кино еще одну искру в отношениях с любимым мужем — как в те времена, когда мы не могли наговориться после киносеансов снежными студенческими зимами. За это ощущение кино как редкого и ценного события спасибо тебе, 2020 (и тебе, конечно, Кристофер Нолан).

Аня, редактор сериалов и шоу

2020-й стал для меня годом смелых решений и отчаянных поступков. Когда новые сезоны «Миссис Мэйзел», «Сола» и «Пацанов» были отсмотрены, я рискнула шагнуть в неизвестность — в пугающий мир российских сериалов, которого старательно избегала практически всю жизнь. То, что я увидела, стало для меня настоящим откровением.

Мое скептическое отношение к отечественному телепрому изменил экшен Карена Оганесяна «Игра на выживание», о котором еще год назад мне в интервью рассказал Алексей Чадов.

Я смотрела «Игру» не просто запоем, но в любую свободную минуту: в процессе частенько забывала дышать, а после строила сотни теорий, жертвуя ночным сном. Последний раз такое со мной проделывал только «Декстер» 12-13 лет назад.
7.9
Игра на выживание
2020/Россия18+боевиктриллерприключениямистика
Моя оценка

После «Игры» один за другим были поглощены остроумный «Домашний арест», слегка переоцененная, на мой взгляд, но атмосферная «Эпидемия», хулиганская «Мылодрама», честные «Чики», безбашенный «Колл-Центр» и, наконец, пронзительный, стильный и по-настоящему оригинальный «Перевал Дятлова», заслуженно ставший лучшим российским сериалом 2020.

Этот странный год принес мне немало приятных открытий, и российское кино — точно одно из них. В надежде на достойное «продолжение банкета» решительно продлеваю подписки на отечественные стриминговые сервисы на 2021 год.

Марина, выпускающий редактор

Фото: Adrian Swancar, Unsplash

Не было бы счастья, да несчастье помогло: если бы не злосчастный вирус и заточение на удаленке, я бы, наверное, так никогда и не добралась до самых обсуждаемых сериалов последних лет: от «Утреннего шоу» до «Колл-центра». Если вы их еще не видели (что маловероятно), не будьте как я и не ждите n-ной уже по счету волны пандемии, а просто выделите час в день на просмотр одной серии. Возможно, «Утреннее шоу» кому-то покажется скучноватым вначале, но, как повелось в последнее время, первая серия далеко не показатель, и стоит немного поднапрячься, чтобы втянуться в действие и проникнуться переживаниями героев.

7.5
Утреннее шоу
2019/США16+драма
Моя оценка

А вот чтобы посмотреть «Притворство», напрягаться придется постоянно, на протяжении всех восьми серий. Психологическое давление, дьявольские манипуляции неокрепшим мозгом ребенка и закономерный бунт дочери против матери — то, на что невыносимо смотреть, но невозможно оторваться. Жаль, что «Притворство», вышедшее еще в марте 2019-го, так незаслуженно обделили вниманием, ведь драма буквально кричит о самом важном — ужасе нездоровых отношений в семье.

Если напрягаться в ваши планы не входит, обратите внимание (если еще не) на «Почему женщины убивают» (три параллельные и очень занимательно рассказанные истории, развивающиеся в разное время, но в одном месте), «Пацанов» (интересный взгляд на то, что было бы, если бы супергерои существовали в реальной жизни) и «Дрянь» (ханжам просьба не беспокоиться и убрать себя от экранов). Именно эти три сериала спасали меня от хандры в самые черные карантинно-пандемийные дни.

И специально для тех, кого не отпускает тревога за будущее человечества — моя последняя рекомендация — гениальные «Благие знамения» по одноименному роману Нила Геймана и Терри Пратчетта.

Просто посмотрите на слаженный дуэт ангела и демона, столетиями поддерживающих хрупкую дружбу и сообща пытающихся предотвратить апокалипсис, — и убедитесь в правдивости тезиса: насколько шатким временами кажется баланс добра и зла, настолько нерушимым он является.

Лена, редактор сериалов и телепрограммы

Фото: John Tuesday, Unsplash

Вынужденная изоляция для многих из нас стала поводом (остановиться, переосмыслить жизненные ценности... — зачеркнуто) стряхнуть пыль с телевизора и приобщиться к одному из немногочисленных доступных в эти непростые времена видов досуга: телесмотрению. Вот и каждого нового обращения президента мы ждали с замиранием, словно выхода очередной серии захватывающего сериала. Последних, к счастью, тоже было в изобилии. Но многие пошли дальше — и открыли для себя мир ярких, духоподъемных, полных звездного блеска телешоу, которые дарили позитивные эмоции в момент, когда они были так нужны.

Вместе с членами жюри мы гадали, кто из звезд прячется в невероятных костюмах на проекте «Маска». С волнением следили, как артисты уровня Дарьи Мороз и Ирины Пеговой выполняют сложные пируэты и крутят многочисленные тулупы в «Танцах со звездами» и «Ледниковом периоде». Жмурились от ужаса, когда Сергей Светлаков оставлял в «Полном блэкауте» представителей шоу-бизнеса наедине с пауками, змеями, личинками и прочими гадами. Смеялись над дурацкими конкурсами, в которые вовлекали своих коллег Екатерина Варнава и Александр Гудков в шоу «Бой с Герлс». Короче говоря, развлекались, как могли.

4.0
Бой с Герлс
2020/Россияигровоеразвлекательноеюмористическое
Моя оценка

Но моим guilty pleasure в этот период стал «Женский стендап», в котором девушки мастерски шутят на откровенные и злободневные темы, не стесняясь в выражениях и не прячась за сексуальными нарядами и кокетливыми ужимками. Только правда, только хардкор! 

Если вы давно в числе хейтеров «ящика» и предпочитаете какой-нибудь youtube (многие шоу которого, вообще-то, копируют то, что давным-давно было изобретено именно телевидением), рекомендуем пересмотреть свои взгляды: современное ТВ меняется на глазах, оно способно удивлять чем-то новым и смелым (вроде шоу Насти Ивлеевой) и отказываться от проверенного годами старого — например, от «Дома-2». 

Лида, редактор видео и соцсетей

Фото: Edwin Hooper, Unsplash

Перейдя в марте этого года на удаленку, я первым делом запланировала смахнуть пыль с внушительного списка под названием «посмотрю, когда будет время» — поток киношедевров слишком долго ждал своего часа. Как вы, наверное, уже поняли, план мой провалился. Правда, главный его пункт я все-таки осуществила – начала смотреть советское кино. Признаюсь, в свои 26 лет я была не очень хорошо знакома с фильмами той эпохи. Конечно, такие хиты, как «Иван Васильевич меняет профессию» и «Бриллиантовая рука» не в счет. Но многое другое я упустила.

Первой в моем списке оказалась картина Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Так получилось, что я посмотрела ее только сейчас, но ни капли об этом не жалею. История девушки Катерины и ее подруг как никогда актуальна в наше время – на фоне-то бушующих сегодня дискуссий о феминизме и роли женщины в современном обществе!

Но было в картине еще что-то, что не давало прервать просмотр ни на секунду, и это — наряды главных героинь. Весь фильм я только и разглядывала туфли и платья Веры Алентовой и Ирины Муравьевой, перебирая в голове названия магазинов и прикидывая, где бы найти такие же.
8.4
Москва слезам не верит
1979/СССР16+драмамелодрамакомедия
Моя оценка

Продолжив изучать творчество Владимира Меньшова, я наткнулась на народно любимую комедию «Любовь и голуби». Да, она тоже прошла мимо меня. И словно ждала своего часа – найти повод для смеха в разгар пандемии, согласитесь, было не так уж легко. Но больше всего меня впечатлили эффектные операторские решения: внезапный прыжок в Черное море Василия, раскат грома над головой героини Гурченко... Ну а еще, конечно, запомнились реплики дяди Мити, немедленно пополнившие мою коллекцию киноцитат.

Еще была лирическая драма о первой любви «Вам и не снилось…», новую версию которой уже снимают, а также драмеди «Курьер» о похождениях странноватого юноши Ивана.

Если бы я повстречала такого Ивана лет в 16, точно бы влюбилась. Тонкий юмор, интересные диалоги и необычный взгляд на жизнь заставили мое сердечко биться чаще.
7.6
Курьер
1986/СССР16+драмамелодрамакомедия
Моя оценка

Уверена, на этом мой путь углубленного изучения советского кинематографа  не закончится, а нам всем в новом году желаю мечтать не только о пальто, как Базин из вышеозначенного фильма, но и учиться получать удовольствие от нематериального – например, от всегда доступных и проверенных временем радостей (хотя пальто тоже может пригодиться!).

Киноитоги 2020: лучшие фильмы, сериалы и актеры года
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Роберт Паттинсон
Robert Pattinson
Маска
Назван худший фильм года
Утреннее шоу
Игра на выживание
«Предсказавший» пандемию триллер «Заражение» получит продолжение
Чики
299 р.
Довод
Появились подробности о состоянии госпитализированной Фрейндлих
Перевал Дятлова
Дрянь
Дженнифер Энистон затравили из-за оскорбительной елочной игрушки
Благие знамения
Бой с Герлс
71-летняя Ирина Муравьева заразилась коронавирусом
Почему женщины убивают
Колл-Центр
Названы лучшие актер и актриса года
Курьер
Домашний арест
Киноитоги 2020: лучшие фильмы, сериалы и актеры года
Женский стендап
Эпидемия
Культовый корейский режиссер Ким Ки Дук умер из-за коронавируса
Притворство
Полный блэкаут
53-летняя Рената Литвинова заразилась коронавирусом
Пацаны
Москва слезам не верит
Ведущая «Первого канала» узнала у звезд дату окончания пандемии
Танцы со звездами
Мылодрама
Джуд Лоу узнал об угрозе пандемии на съемках 9 лет назад
Вам и не снилось...
Народный артист Борис Щербаков пожаловался на отсутствие работы
Сын заразившегося COVID-19 Ширвиндта рассказал о его состоянии
Съемки шоу «Танцы» приостановили из-за коронавируса
Михаил Боярский призвал артистов не просить денег у государства
Валерий Меладзе объяснил призыв бойкотировать новогодние съемки
Ривз устроил вечеринку на 200 человек после съемок «Матрицы 4»
Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
Том Холланд показал фото в маске со съемок «Человека-паука 3»
75-летний Петросян вылечился от COVID-19
Вылечившаяся от коронавируса Кристина Асмус вернулась к работе
Переболевший коронавирусом Гоша Куценко обратился к россиянам
Собчак признала заражение коронавирусом
Гоша Куценко пошутил на тему заражения коронавирусом
82-летний Клод Лелуш посвятит прощальный фильм коронавирусу
Глюкоза рассказала о перенесенном коронавирусе
Собчак заболела и вышла в эфир «Первого канала» из постели
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова заразилась коронавирусом
Кристина Асмус заразилась коронавирусом
Володина объяснила, почему не вернулась в шоу «Давай поженимся!»
90-летний Иван Краско заразился коронавирусом
Актер сериала «Кухня» перенес коронавирус в тяжелой форме
Даты выхода «Бэтмена» и новой «Матрицы» перенесли
Анна Семенович заразилась коронавирусом
Посещавший «Кинотавр» Резо Гигинеишвили заразился коронавирусом
«Ведьмак» потерял одного из ключевых актеров из-за коронавируса
Объявлен лучший комедийный сериал по версии «Эмми 2020»
Певцов готов выйти на работу после пневмонии
Довод развестись: как новый фильм Нолана мужа и жену рассорил
Заболевший коронавирусом Паттинсон прервал съемки «Бэтмена»
Дуэйн Джонсон и его семья переболели COVID-19
Певцов рассказал о самочувствии после госпитализации
Сразу три популярных сериала закрыли из-за коронавируса
Любовь Толкалина переболела COVID-19
Петросяна обеспокоили отмены концертов из-за пандемии
Петров и Климова напомнят пассажирам метро о необходимости масок
Звезды поддержали запущенный Уизерспун коронавирусный флешмоб
Кинотеатры открываются: какие фильмы выйдут в начале августа
Звезда сериала «Во все тяжкие» переболел коронавирусом
Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом
Новые трейлеры
Земля кочевников
Трейлер №2 (англ., рус.суб.)
Пара из будущего
Трейлер
Полет
Трейлер
ВандаВижен
Тизер (англ.)
Прабабушка легкого поведения. Начало
Трейлер
Батя
Трейлер
Love
Трейлер
Поездка в Америку 2
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
Британка родила свою сестру Желание сделать маму счастливой заставило девушку принять экстраординарное решение
Здоровье
У лекарства от диареи нашли неожиданный эффект Препарат лоперамид обладает способностью убивать клетки агрессивного рака мозга, правда, пока только «в пробирке».
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь