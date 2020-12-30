Год неожиданных кинооткрытий: как редакция пережила 2020-й

Катя, киноредактор

Фото: Felipe Bustillo, Unsplash

В 2020-м году стало понятно, как сложно отказываться от привычных вещей. От возможности собраться вместе с любимыми людьми, от смены обстановки на время отпуска, а еще — от походов в кино.

Ожидание фильма в зале, когда кругом затихают голоса и медленно гаснет свет, не сравнится с бесконечным пролистыванием каталога онлайн-кинотеатра, когда гаснуть начинает только твоя надежда найти что-то подходящее для просмотра.

В этом году я сходила в кино целых три раза. Первым стал маленький независимый фильм, прогремевший на «Сандэнсе» и беззвучно прошедший у нас, — «Никогда, Редко, Иногда, Всегда», который я посмотрела в одиночестве и утонула в переживаниях о главной героине. Вторым фильмом, конечно же, был «Довод», самое ожидаемое кинособытие года, которое не обсуждал только ленивый. Вот и мы с мужем не могли наспориться о нем всю обратную дорогу из кинотеатра — тема оказалась такой горячей, что было решено писать материал, и в течение следующей недели мне пришлось то и дело провоцировать несчастного супруга на новые вспышки аргументов «за» своими «против». Примирить нас и помочь сойтись в некоторых пунктах смог только повторный поход в кино.

7.3 Довод 2020 / США, Канада, Великобритания 16+ драма триллер боевик фантастика Моя оценка Хочу посмотреть

Обе картины вернули мне уже почти забытое восприятие фильма на большом экране — как праздника. Праздника побыть наедине со своими мыслями и чувствами по пути из кино домой. Увидеть Роберта Паттинсона, одного из главных крашей моей жизни, влюбиться в него заново и еще больше восхититься его безграничным талантом, ставшим для меня главным доводом «Довода». Праздника разжечь спорами о кино еще одну искру в отношениях с любимым мужем — как в те времена, когда мы не могли наговориться после киносеансов снежными студенческими зимами. За это ощущение кино как редкого и ценного события спасибо тебе, 2020 (и тебе, конечно, Кристофер Нолан).

Аня, редактор сериалов и шоу

2020-й стал для меня годом смелых решений и отчаянных поступков. Когда новые сезоны «Миссис Мэйзел», «Сола» и «Пацанов» были отсмотрены, я рискнула шагнуть в неизвестность — в пугающий мир российских сериалов, которого старательно избегала практически всю жизнь. То, что я увидела, стало для меня настоящим откровением.

Мое скептическое отношение к отечественному телепрому изменил экшен Карена Оганесяна «Игра на выживание», о котором еще год назад мне в интервью рассказал Алексей Чадов.

Я смотрела «Игру» не просто запоем, но в любую свободную минуту: в процессе частенько забывала дышать, а после строила сотни теорий, жертвуя ночным сном. Последний раз такое со мной проделывал только «Декстер» 12-13 лет назад.

После «Игры» один за другим были поглощены остроумный «Домашний арест», слегка переоцененная, на мой взгляд, но атмосферная «Эпидемия», хулиганская «Мылодрама», честные «Чики», безбашенный «Колл-Центр» и, наконец, пронзительный, стильный и по-настоящему оригинальный «Перевал Дятлова», заслуженно ставший лучшим российским сериалом 2020.

Этот странный год принес мне немало приятных открытий, и российское кино — точно одно из них. В надежде на достойное «продолжение банкета» решительно продлеваю подписки на отечественные стриминговые сервисы на 2021 год.

Марина, выпускающий редактор

Фото: Adrian Swancar, Unsplash

Не было бы счастья, да несчастье помогло: если бы не злосчастный вирус и заточение на удаленке, я бы, наверное, так никогда и не добралась до самых обсуждаемых сериалов последних лет: от «Утреннего шоу» до «Колл-центра». Если вы их еще не видели (что маловероятно), не будьте как я и не ждите n-ной уже по счету волны пандемии, а просто выделите час в день на просмотр одной серии. Возможно, «Утреннее шоу» кому-то покажется скучноватым вначале, но, как повелось в последнее время, первая серия далеко не показатель, и стоит немного поднапрячься, чтобы втянуться в действие и проникнуться переживаниями героев.

7.5 Утреннее шоу 2019 / США 16+ драма Моя оценка Хочу посмотреть

А вот чтобы посмотреть «Притворство», напрягаться придется постоянно, на протяжении всех восьми серий. Психологическое давление, дьявольские манипуляции неокрепшим мозгом ребенка и закономерный бунт дочери против матери — то, на что невыносимо смотреть, но невозможно оторваться. Жаль, что «Притворство», вышедшее еще в марте 2019-го, так незаслуженно обделили вниманием, ведь драма буквально кричит о самом важном — ужасе нездоровых отношений в семье.

Если напрягаться в ваши планы не входит, обратите внимание (если еще не) на «Почему женщины убивают» (три параллельные и очень занимательно рассказанные истории, развивающиеся в разное время, но в одном месте), «Пацанов» (интересный взгляд на то, что было бы, если бы супергерои существовали в реальной жизни) и «Дрянь» (ханжам просьба не беспокоиться и убрать себя от экранов). Именно эти три сериала спасали меня от хандры в самые черные карантинно-пандемийные дни.

И специально для тех, кого не отпускает тревога за будущее человечества — моя последняя рекомендация — гениальные «Благие знамения» по одноименному роману Нила Геймана и Терри Пратчетта.

Просто посмотрите на слаженный дуэт ангела и демона, столетиями поддерживающих хрупкую дружбу и сообща пытающихся предотвратить апокалипсис, — и убедитесь в правдивости тезиса: насколько шатким временами кажется баланс добра и зла, настолько нерушимым он является.

Лена, редактор сериалов и телепрограммы

Фото: John Tuesday, Unsplash

Вынужденная изоляция для многих из нас стала поводом (остановиться, переосмыслить жизненные ценности... — зачеркнуто) стряхнуть пыль с телевизора и приобщиться к одному из немногочисленных доступных в эти непростые времена видов досуга: телесмотрению. Вот и каждого нового обращения президента мы ждали с замиранием, словно выхода очередной серии захватывающего сериала. Последних, к счастью, тоже было в изобилии. Но многие пошли дальше — и открыли для себя мир ярких, духоподъемных, полных звездного блеска телешоу, которые дарили позитивные эмоции в момент, когда они были так нужны.

Но моим guilty pleasure в этот период стал «Женский стендап», в котором девушки мастерски шутят на откровенные и злободневные темы, не стесняясь в выражениях и не прячась за сексуальными нарядами и кокетливыми ужимками. Только правда, только хардкор!

Если вы давно в числе хейтеров «ящика» и предпочитаете какой-нибудь youtube (многие шоу которого, вообще-то, копируют то, что давным-давно было изобретено именно телевидением), рекомендуем пересмотреть свои взгляды: современное ТВ меняется на глазах, оно способно удивлять чем-то новым и смелым (вроде шоу Насти Ивлеевой) и отказываться от проверенного годами старого — например, от «Дома-2».

Лида, редактор видео и соцсетей

Фото: Edwin Hooper, Unsplash

Перейдя в марте этого года на удаленку, я первым делом запланировала смахнуть пыль с внушительного списка под названием «посмотрю, когда будет время» — поток киношедевров слишком долго ждал своего часа. Как вы, наверное, уже поняли, план мой провалился. Правда, главный его пункт я все-таки осуществила – начала смотреть советское кино. Признаюсь, в свои 26 лет я была не очень хорошо знакома с фильмами той эпохи. Конечно, такие хиты, как «Иван Васильевич меняет профессию» и «Бриллиантовая рука» не в счет. Но многое другое я упустила.

Первой в моем списке оказалась картина Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Так получилось, что я посмотрела ее только сейчас, но ни капли об этом не жалею. История девушки Катерины и ее подруг как никогда актуальна в наше время – на фоне-то бушующих сегодня дискуссий о феминизме и роли женщины в современном обществе!

Но было в картине еще что-то, что не давало прервать просмотр ни на секунду, и это — наряды главных героинь. Весь фильм я только и разглядывала туфли и платья Веры Алентовой и Ирины Муравьевой, перебирая в голове названия магазинов и прикидывая, где бы найти такие же.

Продолжив изучать творчество Владимира Меньшова, я наткнулась на народно любимую комедию «Любовь и голуби». Да, она тоже прошла мимо меня. И словно ждала своего часа – найти повод для смеха в разгар пандемии, согласитесь, было не так уж легко. Но больше всего меня впечатлили эффектные операторские решения: внезапный прыжок в Черное море Василия, раскат грома над головой героини Гурченко... Ну а еще, конечно, запомнились реплики дяди Мити, немедленно пополнившие мою коллекцию киноцитат.

Если бы я повстречала такого Ивана лет в 16, точно бы влюбилась. Тонкий юмор, интересные диалоги и необычный взгляд на жизнь заставили мое сердечко биться чаще.

7.6 Курьер 1986 / СССР 16+ драма мелодрама комедия Моя оценка Хочу посмотреть