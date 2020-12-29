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29 декабря 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Снигирь, Тарасова, кладбище: репортаж со съемок триллера «Казнь»

Корреспонденту Кино Mail.ru удалось попасть на площадку нового детективного триллера. Смотрите эксклюзивные фото с импровизированного кладбища и других атмосферных локаций
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фотографий
30
фотографий
30
фотографий

В сентябре стартовали съемки нового триллера «Казнь», производством которого занимается кинокомпания Hype Film при поддержке Фонда Кино и Фонда Кинопрайм. Режиссером и автором сценария (в соавторстве с Ольгой Городецкой) выступает Ладо Кватания, дебютирующий в полном метре. Фотокорреспондент «Кино Mail.ru» Алексей Молчановский подсмотрел, как происходит творческий процесс, а его участники прокомментировали происходящее.

Запутанное дело

В центре сюжета ленты — долгое, длиной в десять лет расследование череды жестоких убийств. Повествование охватывает период с 1979 по 1991 годы — целую эпоху, и будет развиваться параллельно в двух перекликающихся между собой сюжетных линиях.

Главный герой, следователь по особо важным делам Исса Давыдов (Нико Тавадзе), вынужден срочно выехать на место и вернуться к некогда закрытому делу в связи с появлением в нем нового обстоятельства — выжившей жертвы. Теперь ему предстоит не просто разобраться в ситуации, но и исправить собственную ошибку, ведь именно он осудил невиновных по этому делу. Но Исса и не подозревает, что его ждет. 

Казнь
2020/Россиятриллердетектив

Дерзкая роль для Снигирь и сложная — для Тарасовой

В небольшом городке, куда направляется Исса, нам предстоит познакомиться с персонажем в исполнении Юлии Снигирь Верой. Она — искусствовед в местном музее и, как определяет свою героиню сама актриса, «классический пример женщины-загадки».

Она в этом городе недавно, приехала из Москвы. По поводу нее больше вопросов, чем ответов. Зачем она в этом городе? Почему так себя ведет? Это интересный набор, потому что Веру придется разгадывать.
Юлия Снигирь

Несмотря на некоторое сходство сюжетных обстоятельств «Казни» и другого недавнего проекта с участием актрисы — сериала Константина Богомолова «Хороший человек», — Снигирь подчеркивает, что «в кино такого раньше не делала», а сама роль для нее оказалась достаточно дерзкой, чем ее и зацепила.

Аглая Тарасова на съемках «Казни» | Источник: Алексей Молчановский

Еще одна героиня, младшая сестра Веры Кира, по словам играющей ее Аглаи Тарасовой, — «светлый человек с большим сердцем», на долю которой выпадет множество испытаний, что в конечном счете приведет ее к кардинальной внутренней трансформации. По признанию актрисы, играть Веру было нелегко: 

Каждая сцена в этом фильме сложная. Там просто нет легких сцен. У меня все время состояние должно быть пограничное: либо истерика, либо какие-то драки — то есть моя героиня все время терпит либо эмоциональные и душевные потрясения и лишения, либо физические.
Аглая Тарасова

Например, в одной из таких сложных и страшных сцен Кира сталкивается с маньяком. «Я представить не могу, что на самом деле чувствуют девушки в такие моменты, и желаю никому такого никогда не чувствовать», — отмечает Аглая.

Помимо Тарасовой и Снигирь, в проекте также заняты Виктория Толстоганова, Даниил СпиваковскийЕвгений Ткачук и другие.

Почти реальное кладбище и «клаустрофобичный» дом

Сложная и многогранная история, которую задумал рассказать режиссер, потребовала пристального внимания к выбору локаций для съемок и созданию особой атмосферы, передающей эстетику описываемой эпохи. Например, для съемок сцены на кладбище, на которые удалось попасть фотографу Кино Mail.ru, группе пришлось собственными силами создавать это самое кладбище в лесу. «Мы хотели снимать в какой-то момент на реальном кладбище. Потом, по причине того, что там и тяжело находиться, и они не соответствуют эпохе, приняли решение, что мы его нашими скромными возможностями реализуем», — рассказывает Ладо Кватания.

Мы вырыли могилу в лесу, грубо говоря. Конечно, это тяжело: дело ведь еще не в том, где ты играешь, а что ты играешь. После конца смены немножко тяжело выйти из этого состояния. Ты приезжаешь домой, а тебе продолжает быть грустно.
Аглая Тарасова
Ладо Кватания на съемках «Казни» | Источник: Алексей Молчановский

Еще одну локацию — «клаустрофобичный» по ощущениям дом главного героя — тоже выстраивали собственными силам практически в чистом поле. Кропотливую работу реквизиторов и художника-постановщика Дмитрия Онищенко отмечает Аглая Тарасова:

Этот дом, поскольку это декорация, его нужно было сделать таким старым, деревянным, разваливающимся. В какой бы уголок этого дома ты ни зашел — даже в тот, который не будет сниматься, — там все по-настоящему: фотографии, мебель тех времен. Сразу переносишься в другое время, в другую жизнь — и это заслуга всей команды. 
Аглая Тарасова
Кадр из фильма «Казнь»

Интерес к маньякам

Впрочем, несмотря на четкую хронологическую привязку и желание соответствовать духу времени, режиссер утверждает, что сюжет их истории по большей части вымышленный. По признанию Кватании, снимая «Казнь», сильнее, чем провести историческую реконструкцию, он хотел исследовать психологию злодея и создать вселенную, населенную персонажами, за внутренним развитием которых будет интересно наблюдать зрителю и ему самому. 

Импульсом послужил вопрос, откуда вообще берутся такие страшные люди с подобными перверсиями и психическими отклонениями. Погрузившись в этот анализ, я вдруг понял, что мне интересно пройти этот путь, эти своего рода деформации через персонажа. 
Ладо Кватания
Ладо Кватания | Источник: Алексей Молчановский

Аглая Тарасова также отмечает, что, несмотря на существующий сегодня в российском кино тренд на фильмы и сериалы о маньяках и расследованиях, создателями «Казни» двигало не желание ему соответствовать, а стремление к изучению психологии такого человека.

Те, кто снимает кино о психически нездоровых людях, пытаются разобраться, отчего эти люди такими стали, пытаются найти какую-то их боль, какие-то комплексы или травмы — почему что-то в них сломалось, почему им нужно причинять другим боль, чтобы существовать.
Аглая Тарасова

Что ж, вместе с создателями разбираться в этой сложной, но любопытной теме зрителю предстоит уже в следующем году, когда «Казнь» выйдет в широкий прокат.

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