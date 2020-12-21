Лавроненко снялся в сериале про Чикатило: первые фото с площадки

Режиссер Сарик Андреасян закончил съемки сериала «Чикатило», который расскажет историю самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило, убившего в период с 1978 по 1990 год более 50 человек.
Зрители увидят восемь эпизодов детективной драмы о двойной жизни Чикатило и расследовании его преступлений. В сериале снялись Константин Лавроненко, Дмитрий Власкин, Николай Козак, Александр Булатов, жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова и другие. Кто исполнил роль Чикатило, создатели драмы пока не раскрывают.
Как отмечает Андреасян, команда проекта стремилась раскрыть историю становления и поимки жестокого убийцы.
Его смело можно назвать преступником века, убийства которого не поддаются осмыслению. Но как человек с практически идеальной биографией оказался жестоким убийцей? Что породило в нем зверя? В сериале мы старались ответить именно на эти вопросы.
Сценаристами выступили Сергей Волков и Алексей Гравицкий, работавшие над фильмами Сарика Андреасяна «Гудбай, Америка» и «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым.
В сети уже опубликован первый трейлер шоу, а премьера состоится на платформе Okko весной 2021 года.