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21 декабря 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Лавроненко снялся в сериале про Чикатило: первые фото с площадки

Имя исполнителя роли маньяка создатели проекта держат в тайне
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Режиссер Сарик Андреасян закончил съемки сериала «Чикатило», который расскажет историю самого известного  маньяка Советского Союза Андрея Чикатило, убившего в период с 1978 по 1990 год более 50 человек.

Зрители увидят восемь эпизодов детективной драмы о двойной жизни Чикатило и расследовании его преступлений. В сериале снялись Константин Лавроненко, Дмитрий Власкин, Николай Козак, Александр Булатов, жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова и другие. Кто исполнил роль Чикатило, создатели драмы пока не раскрывают.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечает Андреасян, команда проекта стремилась раскрыть историю становления и поимки жестокого убийцы.

Его смело можно назвать преступником века, убийства которого не поддаются осмыслению. Но как человек с практически идеальной биографией оказался жестоким убийцей? Что породило в нем зверя? В сериале мы старались ответить именно на эти вопросы.
Сарик Андреасян

Сценаристами выступили Сергей Волков и Алексей Гравицкий, работавшие над фильмами Сарика Андреасяна «Гудбай, Америка» и «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым.

В сети уже опубликован первый трейлер шоу, а премьера состоится на платформе Okko весной 2021 года.

Чикатило
2021/Россия18+драмакриминалтриллердетективныйбиография
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