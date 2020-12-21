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21 декабря 2020, Lenta.Ruновость

Умер один из создателей «Ну, погоди!» Александр Курляндский

Писатель и сценарист ушел из жизни в возрасте 82 лет
Александр Курляндский | Источник: PersonaStars

Советский писатель, один из создателей мультсериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский умер в возрасте 82 лет. Об этом его близкие сообщили радиостанции «Эхо Москвы». Причины смерти писателя не уточняются.

8.5
Ну, погоди!
1969/СССРкомедиясемейныймультфильмы
Моя оценка

Курляндский выступил одним из сценаристов мультсериала «Ну, погоди!». Он также работал над сценариями мультфильмов «Баба Яга против!», «Сезон охоты», «Великолепный Гоша» и «Яблочный пирог», анимационных лент о попугае Кеше. Его юмористические рассказы были экранизированы в передаче «Ералаш». Автор писал книги для детей и взрослых.

Утро попугая Кеши
2002/Россия6+короткометражныймультфильмы
Моя оценка

В 1988 году Курляндский был удостоен государственной премии СССР. В 2007-м ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России.

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