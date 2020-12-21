Умер один из создателей «Ну, погоди!» Александр Курляндский

Советский писатель, один из создателей мультсериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский умер в возрасте 82 лет. Об этом его близкие сообщили радиостанции «Эхо Москвы». Причины смерти писателя не уточняются.
Курляндский выступил одним из сценаристов мультсериала «Ну, погоди!». Он также работал над сценариями мультфильмов «Баба Яга против!», «Сезон охоты», «Великолепный Гоша» и «Яблочный пирог», анимационных лент о попугае Кеше. Его юмористические рассказы были экранизированы в передаче «Ералаш». Автор писал книги для детей и взрослых.
В 1988 году Курляндский был удостоен государственной премии СССР. В 2007-м ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России.