Диаз рассказала, как пробегала по 11 км на каблуках на съемках

МОСКВА, 21 дек — РИА «Новости». Кэмерон Диаз рассказала в интервью изданию The Vulture, что бегала на каблуках по одиннадцать километров в день, чтобы снять одну из знаменитых сцен «Отпуска по обмену». На съемки ушла неделя. Актриса вспомнила:
Я бегала по грязи и холмам. Это было потрясающе.
По словам Диаз, к концу недели она набрала форму. «Мы сняли всего где-то десять разных эпизодов, в которых я бегала по разным полям. На мне были пальто, кофта, свитер, джинсы и сапоги на высоком каблуке. Поля пришлось покрыть искусственным биоразлагаемым снегом», — поделилась актриса.
В романтической комедии 2006 года Кэмерон Диаз и Кейт Уинслет играют двух незнакомок, которые решают поменяться домами на Рождество. Американка Аманда (Диаз) в результате проводит рождественские каникулы с братом британки Айрис (Уинслет) — Грэмом (Джуд Лоу) в Великобритании. В одной из ключевых сцен фильма, когда героиня Диаз уже едет обратно домой, она вдруг понимает, что хочет провести Новый год с Грэмом, выпрыгивает из такси и мчится обратно по заснеженному полю.