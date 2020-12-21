Диаз рассказала, как пробегала по 11 км на каблуках на съемках

Кэмерон Диаз в фильме «Отпуск по обмену»

МОСКВА, 21 дек — РИА «Новости». Кэмерон Диаз рассказала в интервью изданию The Vulture, что бегала на каблуках по одиннадцать километров в день, чтобы снять одну из знаменитых сцен «Отпуска по обмену». На съемки ушла неделя. Актриса вспомнила:

Я бегала по грязи и холмам. Это было потрясающе. Кэмерон Диаз

По словам Диаз, к концу недели она набрала форму. «Мы сняли всего где-то десять разных эпизодов, в которых я бегала по разным полям. На мне были пальто, кофта, свитер, джинсы и сапоги на высоком каблуке. Поля пришлось покрыть искусственным биоразлагаемым снегом», — поделилась актриса.