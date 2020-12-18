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18 декабря 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Ходченкова и Гармаш снова снимаются вместе: первые кадры

В новом сезоне между героями детектива «По ту сторону смерти» завязываются личные отношения
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Телеканал НТВ завершил съемки продолжения многосерийного детектива «По ту сторону смерти». В новом сезоне на экраны вернутся Светлана Ходченкова и Сергей Гармаш. Их герои вновь столкнутся с мистическими загадками. Ходченкова отметила:

В новом сезоне у наших с Сергеем Леонидовичем героев появляются личные взаимоотношения. <...> Расследования должны развиваться на фоне какого-то основного события, а у нас это — личные отношения главных героев: они ссорятся, мирятся, любят друг друга и пытаются найти компромисс.
Светлана Ходченкова

Сергей Гармаш, в свою очередь, не исключил, что сериал получит в будущем третий сезон.

7.2
По ту сторону смерти
2018/Россия16+триллердетективный
Моя оценка

Детектив «По ту сторону смерти» вышел на экраны в 2018 году. В центре сюжета — следователь Глеб Точилин и сотрудница Института мозга Юлия Демина, которые вместе расследуют загадочные преступления. Помимо Ходченковой и Гармаша, в дебютном сезоне снимались Виктор Добронравов, Борис Невзоров, Виктория Исакова, Илья Любимов, Марта Тимофеева и другие.

Премьера продолжения популярного сериала состоится на НТВ в 2021 году.

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