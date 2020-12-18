Мария Миронова высказалась об откровенных сценах в кино

Мария Миронова рассказала о своем отношении к съемкам откровенных сцен в кино. Звезда нового фильма «Обратная связь» подчеркнула в интервью «Известиям», что интима на экране стало «очень много». По мнению актрисы, постельными сценами «уже никого не удивишь»:
Сексуальные сцены, как правило, еще и далеко не всегда хорошо сделаны — в таком случае мне становится просто скучно их смотреть. Их снимают для того, чтобы привлечь зрителей к экрану.
Актриса призналась, что для нее откровенные диалоги в кино «гораздо интереснее, чем сцены оголтелого секса». Кроме того, по словам Мироновой, сама она не очень любит сниматься в интимных сценах. 47-летняя актриса отметила, однако, что «потихоньку выходит из возраста, в котором это часто предлагают»:
Не вижу себя в интимных сценах, особенно сейчас. <...> К счастью, так в моей профессиональной жизни и происходит — мне не приходится оголяться и показывать все, что можно.
Мария Миронова снималась в фильмах «Свадьба», «Статский советник», «Холоп», «Громкая связь», «Доктор Рихтер». В декабре в прокат вышел новый фильм с участием актрисы — «Обратная связь», сиквел «Громкой связи» (лента, в свою очередь, была российским ремейком итальянского фильма «Идеальные незнакомцы»).