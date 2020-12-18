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18 декабря 2020, Кино Mail.ruновость

Мария Миронова высказалась об откровенных сценах в кино

Актриса считает, что интимом на экране зрителей удивить сложно
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Мария Миронова рассказала о своем отношении к съемкам откровенных сцен в кино. Звезда нового фильма «Обратная связь» подчеркнула в интервью «Известиям», что интима на экране стало «очень много». По мнению актрисы, постельными сценами «уже никого не удивишь»:

Сексуальные сцены, как правило, еще и далеко не всегда хорошо сделаны — в таком случае мне становится просто скучно их смотреть. Их снимают для того, чтобы привлечь зрителей к экрану.
Мария Миронова
Новость
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Актриса призналась, что для нее откровенные диалоги в кино «гораздо интереснее, чем сцены оголтелого секса». Кроме того, по словам Мироновой, сама она не очень любит сниматься в интимных сценах. 47-летняя актриса отметила, однако, что «потихоньку выходит из возраста, в котором это часто предлагают»:

Не вижу себя в интимных сценах, особенно сейчас. <...> К счастью, так в моей профессиональной жизни и происходит — мне не приходится оголяться и показывать все, что можно.

Мария Миронова снималась в фильмах «Свадьба», «Статский советник», «Холоп», «Громкая связь», «Доктор Рихтер». В декабре в прокат вышел новый фильм с участием актрисы — «Обратная связь», сиквел «Громкой связи» (лента, в свою очередь, была российским ремейком итальянского фильма «Идеальные незнакомцы»).

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