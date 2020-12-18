Умер актер из «Звездных войн»

Британский актер Джереми Буллок, известный по роли Бобы Фетта в «Звездных войнах», умер на 76-м году жизни. Об этом сообщает Variety. По словам представителей артиста, Буллок скончался в Лондоне от осложнений, вызванных болезнью Паркинсона. Его агенты подчеркнули: