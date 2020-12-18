Умер актер из «Звездных войн»

Британский актер Джереми Буллок, известный по роли Бобы Фетта в «Звездных войнах», умер на 76-м году жизни. Об этом сообщает Variety. По словам представителей артиста, Буллок скончался в Лондоне от осложнений, вызванных болезнью Паркинсона. Его агенты подчеркнули:
Он умер мирно, в больнице, в окружении своей семьи, от проблем со здоровьем, вызванных многолетней борьбой с болезнью.
У Буллока остались жена, трое сыновей и десять внуков.
Буллок родился в 1945 году в графстве Лестершир в Англии. Актер исполнил роль Бобы Фетта в фильмах «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» и «Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая». Также он снимался в картинах «Шпион, который меня любил» и «Осьминожка» (ленты о Джеймсе Бонде). Помимо этого, Буллок появлялся в британских телесериалах, включая «Доктор Кто» и «Робин из Шервуда».
В конце ноября умер британский актер Дэвид Проуз, сыгравший роль Дарта Вейдера в «Звездных войнах».