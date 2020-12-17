Опубликовано редкое видео со съемок «Звездных войн» с Фишер

В сети появилось архивное семиминутное видео со съемок фильма «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» с участием Харрисона Форда и Кэрри Фишер.
В ролике можно увидеть исполнительницу роли принцессы Леи Кэрри Фишер, скончавшуюся 27 декабря 2016 года. Она общается с коллегами в перерывах между съемками и входит в роль перед камерой. Кроме того, в ролике Харрисон Форд путает свои слова, а Марк Хэмилл практикуется во владении лазерным мечом.
«Эпизод V» вышел в 1980 году, работа над фильмом шла в том числе в Норвегии. Картина стала второй частью оригинальной трилогии «Звездные войны» Джорджа Лукаса.