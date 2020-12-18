Бузова, Niletto, Киркоров снялись в новогоднем шоу «Муз-ТВ»

Канал «Муз-ТВ» анонсировал телепрограмму на 31 декабря и новогоднюю ночь. Так, в канун праздника Филипп Киркоров и Zivert подведут музыкальные итоги уходящего года, а после боя курантов публику ждет дискотека с хитами и танцами. Ведущими дискотеки «Танцы! Елка! "Муз-ТВ"!» стали Ольга Бузова и 19-летний тиктокер Даня Милохин. Певица и звезда «Дома 2» отметила:
Даня очень хороший мальчик. Он так нервничал, так переживал. Я его подбадривала. Мы сработались на позитиве. Мне нравится, что такая молодежь сейчас: люди, которые сами добиваются результата и успеха.
Песни для зрителей канала исполнят Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Дима Билан, Niletto, Zivert, Сергей Лазарев, Николай Басков, Клава Кока, Глюк'Oza (Наталья Ионова), Ани Лорак, Юлианна Караулова, Ирина Дубцова, Анна Семенович, Зара, Лолита, группы «Дискотека Авария», «Фабрика», «Город 312» и многие другие.