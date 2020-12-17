Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
17 декабря 2020, Lenta.Ruновость

60-летнего Харатьяна увезли на носилках с футбольного матча

Как сообщают СМИ, актер повредил ногу
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Российского актера Дмитрия Харатьяна увезли на носилках с футбольного матча, который состоялся в манеже «Спартак» в Сокольниках. Об этом сообщает InterMedia. В матче участвовали команда «Росич-Старко», в которую вошли актеры, музыканты, политики и журналисты, и «АнтиCOVID-19», за которую играли врачи. Во время игры Харатьян травмировал ногу, из-за чего не мог самостоятельно подняться. В итоге бригада врачей унесла его с поля.

Незадолго до начала игры 60-летний актер выступил перед участниками матча и процитировал поэта Евгения Евтушенко:

Новость
Дружинина объявила о съемках пятых «Гардемаринов»
Если все переломалось, как невозможно предрешить, скажи себе такую малость: и это надо пережить.
Дмитрий Харатьян

Вместе с Харатьяном в команде играли дрессировщик Эдгард Запашный, хореограф Илья Авербух, певец Денис Майданов, актеры Александр Алешкин («Тихая застава») и Дмитрий Белоцерковский, артист Михаил Гребенщиков и председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. Матч закончился вничью — 6:6.

Дмитрий Харатьян известен ролями в фильмах и сериалах «Гардемарины, вперед!», «Сердца трех», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Аврора», «Королева Марго».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Гардемарины IV
Дмитрий Харатьян
Похудевшего ради роли Клуни госпитализировали перед съемками
Гардемарины, вперед!
Сердца трех
80-летняя Лариса Голубкина попала в больницу
Прилучный впервые после выписки из больницы появился на публике
80-летняя Светлана Светличная госпитализирована
Сын заразившегося COVID-19 Ширвиндта рассказал о его состоянии
Прилучный впервые высказался о своей госпитализации
Агент рассказала о состоянии госпитализированного Прилучного
Выведенный из комы Хрусталев рассказал, как оказался в больнице
Шварценеггер снова процитировал Терминатора перед операцией
Собчак заболела и вышла в эфир «Первого канала» из постели
Татьяна Тотьмянина покинула «Ледниковый период»
Кристина Асмус заразилась коронавирусом
90-летний Иван Краско заразился коронавирусом
Эрнст, Александрова, Харатьян на церемонии закрытия ММКФ 2020
Анна Семенович заразилась коронавирусом
Бузовой предстоит операция из-за участия в «Ледниковом периоде»
Певцов рассказал о самочувствии после госпитализации
Любовь Толкалина переболела COVID-19
СМИ: актерская школа Александра Петрова закрылась, не открывшись
Регина Тодоренко рассказала о травме партнера по шоу на льду
Лето, Бортич и Харламов поддержали белорусов во время протестов
Шарлиз Терон предстоит три операции после съемок в боевике
Дружинина объявила о съемках пятых «Гардемаринов»
У актрисы Айшварии Рай обнаружили коронавирус
33-летняя звезда сериала «Лузеры» пропала без вести
Звезда «Папиных дочек» и «Ералаша» попал в больницу
Стало известно о состоянии госпитализированного Джигарханяна
Мария Горбань переболела коронавирусом
Участница «Танцев со звездами» Ивакова заразилась коронавирусом
Мадонна сообщила, что переболела коронавирусом
Бабкина впервые после госпитализации появилась на ТВ
Поборовший COVID-19 актер рассказал, как вирус изменил его жизнь
Фанаты обеспокоены здоровьем резко похудевшего Чедвика Боузмана
В корейском сериале 2018 года нашли точное предсказание пандемии
Летучая покинула «Танцы со звездами» из-за травмы
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!»
Лещенко обвинил Малахова в принуждении к нарушению самоизоляции
Джоан Роулинг решила, что переболела коронавирусом
Лобода и Семенович поучаствовали во флешмобе против коронавируса
Ксения Собчак заподозрила, что уже переболела коронавирусом
У игроков «Что? Где? Когда?» взяли тесты на коронавирус
Арзамасова, Харламов и другие призвали сидеть дома и смотреть ТВ
Ведущие канала «Россия 24» перешли на работу из дома
Зрители требуют уволить нарушающую карантин актрису
Ольга Куриленко заявила об излечении от коронавируса
Юлия Высоцкая поддержала творческий проект супруга
Приговоренный к 23 годам тюрьмы Вайнштейн заболел коронавирусом
Из-за коронавируса прерваны съемки фильма «Миссия невыполнима 7»
Ургант сравнил Собчак с коронавирусом
Дмитрий Харатьян отмечает 60-летие
Новые трейлеры
Рашн Юг
Трейлер
Уокер
Трейлер (англ.)
Пассажиры
Трейлер
Разочарование
Трейлер (англ.)
Конек-Горбунок
Трейлер
Бриджертоны
Трейлер (англ.)
Огонь
Трейлер №2
Общага
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
Курникова показала редкое фото красавцев-двойняшек от Иглесиаса Подписчики обсуждают, на кого больше похожи именинники
Hi-Tech
Россия показала миру первый плавающий танк в действии На что способна машина
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь