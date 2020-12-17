60-летнего Харатьяна увезли на носилках с футбольного матча

Российского актера Дмитрия Харатьяна увезли на носилках с футбольного матча, который состоялся в манеже «Спартак» в Сокольниках. Об этом сообщает InterMedia. В матче участвовали команда «Росич-Старко», в которую вошли актеры, музыканты, политики и журналисты, и «АнтиCOVID-19», за которую играли врачи. Во время игры Харатьян травмировал ногу, из-за чего не мог самостоятельно подняться. В итоге бригада врачей унесла его с поля.