Добронравов, Милославская c Петровым и другие на премьере «Огня»

Фильм «Огонь» рассказывает о героических пожарных и спасателях, которые противостоят беспощадной стихии и оказываются единственной надеждой попавших в беду людей. Помимо присутствующих на премьере, роли в картине исполнили Андрей Смоляков, Иван Янковский, Юрий Кузнецов и другие.