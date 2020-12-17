Добронравов, Милославская c Петровым и другие на премьере «Огня»

В столице состоялась премьера новой ленты Алексея Нужного «Огонь». Ленту представили публике члены съемочной команды, в числе которых режиссер и актеры Константин Хабенский, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Тихон Жизневский, Стася Милославская, Антон Богданов, Борис Дергачев.
Выход фильма-катастрофы на экраны поддержали возлюбленный Стаси Милославской Александр Петров, отец Виктора Добронравова Федор Добронравов, а также Аглая Тарасова, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Михаил Галустян, Владимир Яглыч, Александра Ревенко, Александр Цыпкин, Зара, Марюс Вайсберг с супругой Натальей Бардо, министр культуры Ольга Любимова с сыном и многие другие.
Фильм «Огонь» рассказывает о героических пожарных и спасателях, которые противостоят беспощадной стихии и оказываются единственной надеждой попавших в беду людей. Помимо присутствующих на премьере, роли в картине исполнили Андрей Смоляков, Иван Янковский, Юрий Кузнецов и другие.
В прокат «Огонь» выйдет 24 декабря.