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17 декабря 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Добронравов, Милославская c Петровым и другие на премьере «Огня»

В Москве прошла громкая премьера фильма-катастрофы о пожарных
58
фотографий
58
фотографий
58
фотографий

В столице состоялась премьера новой ленты Алексея Нужного «Огонь». Ленту представили публике члены съемочной команды, в числе которых режиссер и актеры Константин Хабенский, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Тихон Жизневский, Стася Милославская, Антон Богданов, Борис Дергачев.

Выход фильма-катастрофы на экраны поддержали возлюбленный Стаси Милославской Александр Петров, отец Виктора Добронравова Федор Добронравов, а также Аглая Тарасова, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Михаил ГалустянВладимир ЯглычАлександра Ревенко, Александр Цыпкин, Зара, Марюс Вайсберг с супругой Натальей Бардо, министр культуры Ольга Любимова с сыном и многие другие.

Фильм «Огонь» рассказывает о героических пожарных и спасателях, которые противостоят беспощадной стихии и оказываются единственной надеждой попавших в беду людей. Помимо присутствующих на премьере, роли в картине исполнили Андрей Смоляков, Иван Янковский, Юрий Кузнецов и другие.

Огонь
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В прокат «Огонь» выйдет 24 декабря.

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