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16 декабря 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Niletto, Бледанс, Самбурская и другие звезды на кинопремьере

В прокат выходит полнометражная комедия «Реальные пацаны против зомби»
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Фото: Ксения Угольникова

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера полнометражного фильма о героях популярного сериала «Реальные пацаны». Комедию «Реальные пацаны против зомби» представили режиссер Жанна Кадникова, актеры Николай Наумов, Зоя Бербер, Владимир Селиванов, Марина Федункив, Игорь Ознобихин.

Выход фильма на большие экраны поддержали Эвелина Бледанс, Настасья Самбурская, Полина ГренцНаталья Земцова, Ксения Суркова, Карина Мишулина и Сергей Гилев, рэперы Баста (Василий Вакуленко) и Птаха (Давид Нуриев), исполнитель Niletto (Данил Прытков), режиссер Анастасия Пальчикова и многие другие. Премьеру посетили также участницы пятого сезона шоу «Пацанки».

Реальные пацаны против зомби
2020/Россия16+комедия

По сюжету фильма, в результате зомбиапокалипсиса Пермь оказалась блокирована военными. Пока ученые ищут антидот, а самолеты скидывают на город продовольствие, герои приспосабливаются к новой реальности. Они живут обычной жизнью: ходят в кафе, занимаются бизнесом, строят планы на будущее и пытаются своими силами очистить город от зомби. В картине также снялись Алексей Базанов, Валентина Мазунина.

Сериал «Реальные пацаны» выходит на ТНТ с 2010 года. Комедийное шоу рассказывает о жителях Перми, за которыми постоянно ходит оператор — герои снимаются в реалити-шоу. Полнометражная комедия о персонажах ситкома выходит в широкий прокат 17 декабря.

Как выжить в зомби-апокалипсис?
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