Niletto, Бледанс, Самбурская и другие звезды на кинопремьере

По сюжету фильма, в результате зомбиапокалипсиса Пермь оказалась блокирована военными. Пока ученые ищут антидот, а самолеты скидывают на город продовольствие, герои приспосабливаются к новой реальности. Они живут обычной жизнью: ходят в кафе, занимаются бизнесом, строят планы на будущее и пытаются своими силами очистить город от зомби. В картине также снялись Алексей Базанов, Валентина Мазунина.