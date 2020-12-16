Светлана Дружинина отмечает 85-летие

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Народная артистка России, режиссер Светлана Дружинина, снявшая фильмы про гардемаринов и сериал «Тайны дворцовых переворотов», отметит 85-летие на даче в семейном кругу. Об этом она рассказала ТАСС накануне юбилея:
День рождения отмечу в прекрасном настроении, на даче, в очень семейном кругу. Мы всегда Новый год и личные праздники отмечаем дома, с самыми близкими. 85! Да! Но сколько еще дел и планов! Я люблю свою работу, люблю жизнь и никогда не унываю.
Режиссер в настоящее время ведет работу над пятой частью истории о гардемаринах. Съемки предыдущей — «Гардемарины 4» — подошли к концу летом. Его события развернутся в 1787 году на фоне русско-турецкой войны. В центре внимания в новой ленте окажутся дети героев предыдущих фильмов — представителей молодого поколения сыграли Ника Здорик и Андрей Лаптев. В картине также задействованы Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Боярский, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Агния Дитковските, Анна Семенович, Александр Панкратов-Черный и другие актеры. Первая часть серии, «Гардемарины, вперед!», напомним, вышла в 1987 году, затем последовали картины «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины III».
Дружинина родилась 16 декабря 1935 года. В 11 лет поступила в цирковое училище, через год перевелась в хореографическое училище при Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, потом занималась в училище при Большом театре, поступила в ВГИК. Играла в фильмах «За витриной универмага», «Дело было в Пенькове» и «Девчата». В качестве режиссера сняла картину «Исполнение желаний», ленты «Сватовство гусара», «Дульсинея Тобосская», «Принцесса цирка». В 2020 году на Московском международном кинофестивале удостоилась спецприза «За многолетнее служение искусству кино».