Светлана Дружинина отмечает 85-летие

День рождения отмечу в прекрасном настроении, на даче, в очень семейном кругу. Мы всегда Новый год и личные праздники отмечаем дома, с самыми близкими. 85! Да! Но сколько еще дел и планов! Я люблю свою работу, люблю жизнь и никогда не унываю.