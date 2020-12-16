Агата Муцениеце стала ведущей нового шоу

На онлайн-платформе Premier стартовало новое реалити-шоу «Мальчишник», ведущей которого стала актриса и блогер Агата Муцениеце. По замыслу проекта, невеста вместе с семьей получает возможность тайно понаблюдать за происходящим на мальчишнике своего жениха. Муцениеце назвала новое шоу «экспресс-проверкой пары на прочность, доверие, умение уступать»:
Мы пытаемся ответить на вопрос, какую роль мужчина и женщина играют в отношениях и как им найти баланс. В то же время у каждой пары своя история, ведь не существует стандартной схемы отношений, которая будет работать для всех.
Актриса отметила, что сама она против проверок такого рода, ведь они могут разочаровать, но считает проект интересным экспериментом, который поможет ответить на вопрос о том, почему влюбленные расстаются:
Для меня измена — это табу. Если люди вместе, никаких измен быть не должно. А вот услышать о себе какие-то вещи со стороны иногда бывает полезно, даже если они сначала покажутся обидными. Но лучше узнать об этом до вступления в брак и попробовать уладить вопрос „на берегу“.
Агата Муцениеце снималась в сериалах «Закрытая школа», «Гражданский брак», «В клетке», фильмах «Тобол», «Не в парнях счастье», вела музыкальный проект «Голос. Дети». Ранее была замужем за Павлом Прилучным. У Муцениеце есть собственное онлайн-шоу об отношениях «Честный развод», героями которого становятся знаменитости.
Первый выпуск реалити-шоу «Мальчишник» вышел онлайн 15 декабря.