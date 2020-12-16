Агата Муцениеце стала ведущей нового шоу

Для меня измена — это табу. Если люди вместе, никаких измен быть не должно. А вот услышать о себе какие-то вещи со стороны иногда бывает полезно, даже если они сначала покажутся обидными. Но лучше узнать об этом до вступления в брак и попробовать уладить вопрос „на берегу“.