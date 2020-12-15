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15 декабря 2020, Кино Mail.ruновость

Тодоренко поборется за роль в фильме, который снимут в космосе

Телеведущая уже отправила заявку на кастинг
Регина Тодоренко | Источник: Legion-Media.ru

Регина Тодоренко заявила о желании сыграть в фильме «Вызов», съемки которого пройдут в космосе. Телеведущая и ее муж Влад Топалов стали гостями шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио», в котором Регина рассказала, что уже отправила заявку на кастинг. Артистка подчеркнула:

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Пока мне не страшно, ибо я ничего конкретного не знаю, однако некоторые бытовые вещи меня поражают: то, как космонавты моются, следят за собой, — это невозможно понять.
Регина Тодоренко

Как пишет сайт радиостанции, Топалов, в свою очередь, заявил, что гордится смелостью жены.

Продюсерами «Вызова» выступят среди прочих глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и Эдуард Илоян. Режиссером станет Клим Шипенко, снявший фильмы «Холоп» и «Салют-7». Сюжет предусматривает полет на Международную космическую станцию (МКС) на российском корабле «Союз МС», который запланирован на осень 2021 года. Актрису на главную роль выберут по итогам всероссийского кастинга. Картина должна стать первым в истории художественным фильмом, снятым в космосе.

Регина Тодоренко — певица, модель и телеведущая. Вела шоу «Орел и решка» и «Мейкаперы», принимала участие в проектах «Голос», «Ледниковый период».

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