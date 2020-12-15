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15 декабря 2020, Lenta.Ruновость

Бузова попросила ТНТ построить ей дом

Телеведущая хочет в буквальном смысле «жить на работе»
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова попросила телеканал ТНТ в будущем построить ей дом на участке, где располагается съемочная площадка реалити-шоу «Дом 2», чтобы она могла не уезжать с работы. Артистка поделилась идеей с подписчиками в сториз, отметив, что из-за плотного графика в буквальном смысле может вообще не уезжать с площадки:

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В перспективе, может быть, здесь мне какой-то домик любимый телепроект организует? Или канал ТНТ? Ну не какой-то, а какой-то прям...
Ольга Бузова

Конкретных требований к жилью телеведущая выдвигать не стала.

Певица пояснила, что в ее графике запланировано большое количество съемок, однако она предпочитает по традиции начинать свой рабочий день с «Дома 2». Бузова также поблагодарила зрителей и поклонников телепроекта, напомнив, что шоу существует уже на протяжении 16 лет.

«Дом 2» — реалити-шоу, в котором мужчины и женщины строят отношения и ищут любовь. Проект выходит в эфир с 2004 года и собирает у экранов тысячи зрителей. Передачу ведут Ксения Бородина, Ольга Бузова и Ольга Орлова. Недавно сообщалось, что к ним на постоянной основе может присоединиться блогер и актриса Саша Спилберг.

До 2012 года одной из ведущих была Ксения Собчак. Бузова до того, как стать ведущей, являлась участницей телестройки.

1.5
Дом 2
2004/Россия18+реалити-шоу
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