Сельдь под шубой, Валерия и Снеговик: съемки новогодней «Маски»

Телеканал НТВ покажет праздничный выпуск шоу «Маска» ночью 31 декабря. Все участники первого сезона выйдут на сцену в своих прежних образах, но с новыми номерами. Так, победитель проекта Анатолий Цой снова станет Львом, Лариса Долина — Оленем, Антон Лирник — Яйцом, Карина Кокс — Волком, Анна Плетнева — Попугаем, Стас Костюшкин — Мороженым, Вадим Такменев — Хамелеоном.
На сцену «Новогодней Маски» поднимутся также ведущий программы Вячеслав Макаров и члены жюри — Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез.
Интригой ночи станет появление на сцене десяти новых участников, скрывающихся под масками Щелкунчика, Шампанского, Селедки под шубой, Снеговика, Снежинки и других новогодних персонажей. Собравшимся предстоит угадать, кто скрывается под массивными костюмами. Певица Валерия назвала спецвыпуск «Маски» самой захватывающей программой новогодней ночи:
Это шоу новое, очень оригинальное, потрясающая постановка, невероятной красоты номера. И самое главное — это сюрпризы, самые настоящие сюрпризы, которые заставляют изумляться, удивляться и испытывать такие яркие эмоции.
Тодоренко, в свою очередь, отметила, что в спецвыпуске она будет выступать вместе с Пандой (за этой маской скрывался в первом сезоне ее муж Влад Топалов).
«Маска» — российская версия популярного международного формата The Masked Singer. Оригинальный проект появился в Южной Корее. Участники шоу предстают перед жюри в невероятных костюмах и масках, разработанных и созданных индивидуально для каждого конкурсанта. В вокальном телепоединке участвуют певцы, актеры, шоумены, ведущие и спортсмены, чьи личности хранятся в строжайшем секрете. Только после того, как участник выбывает из проекта, он снимает маску.
Российская версия шоу стартовала на телеканале НТВ в марте 2020 года, финал проекта состоялся в конце апреля — победу в нем одержал экс-участник группы MBAND Анатолий Цой. Спецвыпуск «Новогодняя Маска» выйдет в эфир телеканала НТВ в ночь на 1 января 2021 года.