Сельдь под шубой, Валерия и Снеговик: съемки новогодней «Маски»

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Интригой ночи станет появление на сцене десяти новых участников, скрывающихся под масками Щелкунчика, Шампанского, Селедки под шубой, Снеговика, Снежинки и других новогодних персонажей. Собравшимся предстоит угадать, кто скрывается под массивными костюмами. Певица Валерия назвала спецвыпуск «Маски» самой захватывающей программой новогодней ночи:

Новость Оказавшийся в костюме Панды Топалов растрогал Тодоренко

Это шоу новое, очень оригинальное, потрясающая постановка, невероятной красоты номера. И самое главное — это сюрпризы, самые настоящие сюрпризы, которые заставляют изумляться, удивляться и испытывать такие яркие эмоции. Валерия

Тодоренко, в свою очередь, отметила, что в спецвыпуске она будет выступать вместе с Пандой (за этой маской скрывался в первом сезоне ее муж Влад Топалов).

«Маска» — российская версия популярного международного формата The Masked Singer. Оригинальный проект появился в Южной Корее. Участники шоу предстают перед жюри в невероятных костюмах и масках, разработанных и созданных индивидуально для каждого конкурсанта. В вокальном телепоединке участвуют певцы, актеры, шоумены, ведущие и спортсмены, чьи личности хранятся в строжайшем секрете. Только после того, как участник выбывает из проекта, он снимает маску.