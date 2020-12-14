Зудина с детьми и Миронов на открытии памятника Табакову

Скульптурную композицию «Атом Солнца Олега Табакова» открыли в Москве, сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва». Торжественную церемонию посетили коллеги и ученики народного артиста СССР, в числе которых — Евгений Миронов, Игорь Золотовицкий, Авангард Леонтьев, Ирина Апексимова. Кроме того, на мероприятии присутствовали дети Табакова — Антон, Мария и Павел — и его вдова Марина Зудина. ТАСС цитирует слова актрисы:
Олег Павлович опирается на шар — там его ученики, там талант. Как он нас поддерживал, так ассоциативно этот шар — поддержка памяти об Олеге Павловиче.
Презентация памятника приурочена к 85-летию со дня рождения великого актера. Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков в ходе пресс-конференции, посвященной открытию скульптурной композиции, сказал:
Олег Павлович сказал, и эта фраза зафиксирована на «Атоме Солнца»: «Смысл жизни — в том, что жизнь на тебе не заканчивается».
Автором композиции стал народный художник РФ Александр Рукавишников. Памятник создан и установлен на средства родных, друзей, учеников и коллег Табакова. Благодаря особенностям монтажа скульптура может менять местонахождение, пока она расположена рядом с Новой сценой Театра Олега Табакова. Рядом с самим артистом в скульптурной композиции можно увидеть кота Матроскина, которого Табаков озвучивал в мультфильмах о Дяде Федоре.
Олег Табаков снимался в фильмах и сериалах «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «12 стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Москва слезам не верит», «Человек с бульвара Капуцинов». Артист также являлся художественным руководителем МХТ имени Чехова и «Табакерки». Он ушел из жизни 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет после продолжительной болезни.