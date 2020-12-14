Зудина с детьми и Миронов на открытии памятника Табакову

Скульптурную композицию «Атом Солнца Олега Табакова » открыли в Москве, сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва». Торжественную церемонию посетили коллеги и ученики народного артиста СССР, в числе которых — Евгений Миронов , Игорь Золотовицкий, Авангард Леонтьев , Ирина Апексимова . Кроме того, на мероприятии присутствовали дети Табакова — Антон , Мария и Павел — и его вдова Марина Зудина . ТАСС цитирует слова актрисы:

Олег Павлович опирается на шар — там его ученики, там талант. Как он нас поддерживал, так ассоциативно этот шар — поддержка памяти об Олеге Павловиче.

Олег Павлович сказал, и эта фраза зафиксирована на «Атоме Солнца»: «Смысл жизни — в том, что жизнь на тебе не заканчивается».

Автором композиции стал народный художник РФ Александр Рукавишников. Памятник создан и установлен на средства родных, друзей, учеников и коллег Табакова. Благодаря особенностям монтажа скульптура может менять местонахождение, пока она расположена рядом с Новой сценой Театра Олега Табакова. Рядом с самим артистом в скульптурной композиции можно увидеть кота Матроскина, которого Табаков озвучивал в мультфильмах о Дяде Федоре.