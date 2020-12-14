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14 декабря 2020, Кино Mail.ruновость

Виктория Исакова рассказала о совместных съемках с дочерью

5-летняя Варвара снялась вместе с мамой в сериале «Нежность»

Виктория Исакова рассказала в инстаграме о съемках с 5-летней Варварой — дочерью от режиссера Юрия Мороза. Девочка исполнила небольшую роль в сериале Анны Меликян «Нежность». Сама Виктория сыграла в комедии главную героиню.

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Варвара Мороз и Анна Меликян

Исакова призналась, что поначалу дочь не восприняла происходящее на площадке всерьез — через час после начала работы сказала, что наигралась, и попросилась домой. Актриса отметила:

Впервые пришлось строго сказать, что это не игра и люди здесь работают, и мы не уедем, пока все не снимем.
Виктория Исакова

Актриса отметила, что роль Варвары «была малюсенькой и несложной», и добавила, что режиссер назвала девочку своей любимой артисткой.

Виктория Исакова в сериале «Нежность»

Сериал «Нежность» вышел на экраны 12 ноября. Он рассказывает о педантичной и немного неуверенной в себе героине, которая решает доказать подруге, что способна пользоваться успехом у мужчин. Для этого она приезжает в Санкт-Петербург и начинает поиски партнера — на это у главной героини есть 24 часа.

Роли в комедии также исполнили Виктория Исакова, Евгений Цыганов, Константин Хабенский, Анна Михалкова, Юлия Пересильд, Равшана Куркова, Ингеборга Дапкунайте, психолог Михаил Лабковский.

7.9
Нежность
2020/Россия16+комедия
Моя оценка

«Нежность» стала многосерийной адаптацией одноименного короткометражного фильма Анны Меликян.

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