Назван лучший фильм года по версии Европейской киноакадемии

Мадс Миккельсен в фильме «Еще по одной»

Европейская киноакадемия признала датский фильм «Еще по одной» лучшим фильмом года. Об этом сообщает Deadline.

Помимо главной награды, лента одержала победу еще в нескольких номинациях. Ее создатель Томас Винтерберг стал лучшим режиссером и поделил премию за сценарий со своим соавтором Тобиасом Линдхольмом. Мадс Миккельсен, исполнивший главную роль, назван лучшим актером.

Мой первый фильм был про насилие над ребенком, второй тоже, а теперь я снял фильм про четверых белых гетеросексуальных мужчин, которые учат детей пить. Такого никогда бы не произошло за пределами этого континента, и я горжусь, что получил награду на этом континенте. Томас Винтерберг

На награду в номинации «Лучший фильм» также претендовали фильмы «Тело Христово» польского режиссера Яна Комасы и «Мартин Иден» итальянца Пьетро Марчелло.

«Еще по одной» — черная комедия о школьном учителе Мартине и троих его коллегах, воодушевившихся теорией, согласно которой малое содержание алкоголя в крови положительно влияет на жизнь, и решивших в качестве эксперимента каждый день находиться в состоянии очень легкого опьянения.

Лучшей актрисой выбрана Паула Бир, сыгравшая в фильме «Ундина». Лучшим документальным фильмом стал «Коллектив» румынского режиссера Александра Нанэу, рассказывающей о коррупции в сфере здравоохранения, которая привела к гибели людей.

Датский режиссер Томас Винтерберг был соавтором манифеста «Догма 95» и создателем первого фильма, снятого по правилам «Догмы», — картины «Торжество». В 2019 году в России вышел его фильм, посвященный гибели российской подводной лодки «Курск».