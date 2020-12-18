Гося, Юра, Зина: молодые актеры, сыгравшие «дятловцев» в сериале

Отважный, спортивный и выносливый Рустем Слободин — инженер, 23-летний выпускник механического факультета УПИ. Он лучше всех играл на мандолине и весь поход аккомпанировал «дятловцам», распевавшим песни в любую свободную минуту. Сыгравший его в сериале Роман Евдокимов с детства хотел быть актером и уже в десять лет дебютировал в крошечной роли в сериале «Близнецы». Повзрослев, окончил «Щепку», играл в Малом театре, Театре Наций, Театре.Doc и иммерсивном шоу «Вернувшиеся». На экране его можно увидеть в хорроре «Диггеры», драме «Ярды», сериалах «Анна-детективъ» и «Серебряный бор». В 2020 году 26-летний Евдокимов появился в образе необычного супергероя Луки в фантастическом боевике «СГ: Слепоглухой/Супергерой».