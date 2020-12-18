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18 декабря 2020, Анна ГогольстатьяНовое имя

Гося, Юра, Зина: молодые актеры, сыгравшие «дятловцев» в сериале

Рассказываем о молодых и талантливых звездах сериала «Перевал Дятлова», которым досталась самая сложная задача — играть трагически погибших советских студентов
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Иван Мулин — Игорь Дятлов

23-летний Игорь Дятлов, или Гося, как его называли близкие, — студент пятого курса Уральского Политеха, честный, целеустремленный юноша, талантливый инженер и опытный походник. Игорь разработал амбициозный туристический маршрут и вел свою группу на гору Отортен. В его честь впоследствии был назван роковой перевал, рядом с которым погибли он и его товарищи.

В сериале ТНТ «Перевал Дятлова» Игоря сыграл 28-летний Иван Мулин. Выросший в простой московской семье, Иван с детства занимался в театральной студии и после школы поступил в Щепкинское училище. В 2011 году он в компании Юрия Борисова и Игоря Огурцова появился в образе гопника в эпизоде драмы Андрея Звягинцева «Елена», а спустя год был утвержден на роль дерзкого хоккеиста Антона Антипова в хитовом сериале «Молодежка», который принес ему первую популярность. О новых проектах молодого актера пока ничего неизвестно, однако, уверены, они не заставят себя долго ждать. 

Далее: Мария Мацель — Зинаида Колмогорова
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Мария Мацель — Зинаида Колмогорова

22-летняя студентка радиотехнического факультета УПИ Зина Колмогорова — веселая и смелая, она душа туристической группы и объект воздыхания однокурсников. До похода ее связывали романтические отношения с Юрием Дорошенко, но к началу путешествия, по версии авторов сериала, девушка была влюблена в Игоря Дятлова.

Исполнившая роль Зины актриса Мария Мацель — самая юная участница киношной «группы Дятлова», на начало съемок ей было 18 лет. Но в кино она стала появляться еще раньше, в 10-летнем возрасте. До «Перевала» ее можно было увидеть в сериалах «Мать и мачеха», «Отдел С.С.С.Р.», «Старшая сестра» и других. Мария родом из Минска, с 2017 года учится в мастерской Игоря Ясуловича во ВГИКе, пишет стихи и прозу и свободно говорит на английском и французском языках.

Далее: Александр Метелкин — Юрий Дорошенко
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Александр Метелкин — Юрий Дорошенко

Юрий Дорошенко — студент четвертого курса радиотехнического факультета УПИ. По сюжету «Перевала Дятлова», этот хмурый молчаливый юноша безнадежно влюблен в Зину Колмогорову и мучительно ревнует ее к своему лучшему другу Госе. В походе Юре исполнился 21 год.

Сыгравший Дорошенко 28-летний Александр Метелкин родился в Туапсе, служил в ВДВ, окончил Школу-студию МХАТ и выступает в Театре на Таганке в качестве приглашенного актера. В кино Александр дебютировал в 2019 году в небольшой роли поручика Николая Панова в исторической драме «Союз спасения». Сразу после актер уехал на съемки «Перевала», а теперь занят в комедии «Рашн Юг», которую мы увидим весной 2021 года.

Далее: Максим Емельянов — Георгий Кривонищенко
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Максим Емельянов — Георгий Кривонищенко

Выпускника строительного факультета УПИ Георгия Кривонищенко друзья называли Юрой. В финале «Перевала Дятлова» улыбчивый веснушчатый юноша пронзительно декламирует костровую песню 1950-х годов неизвестного автора, заставляя сердца зрителей сжиматься. Юра Кривонищенко не дожил до своего 24-летия несколько дней.

Не менее улыбчивый Максим Емельянов, исполнивший эту роль, в девятилетнем возрасте устроил пожар на съемочной площадке «Простых истин», где его мама работала художником-гримером, благодаря чему в итоге попал в этот популярный молодежный сериал, сыграв в нем хулигана-первоклассника. Еще через три года Максим выиграл приз «Кинотаврик» за главную роль в комедии «Вовочка». На сегодня в копилке 30-летнего Емельянова более 40 работ, самые известные из них — рядовой Корчагин в сериале «Стройбатя», сын Елены Павловны Вася в «Кухне», Саня Демин в купленной Netflix «Фарце».

Далее: Ирина Касамара — Людмила Дубинина
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Ирина Касамара — Людмила Дубинина

Голубоглазая блондинка с трогательными ямочками на щеках, Ирина Касамара воплотила на экране 20-летнюю Людмилу Дубинину. Эта светлая, наивная и добросердечная девушка верила в людей, стойко переносила невзгоды и мечтала встретить настоящую любовь. Для самой же Касамары «Перевал Дятлова» — первый большой проект в карьере. До этого выпускница ВТУ им. Щепкина играла лишь эпизодические роли в сериалах («Ласточка», «Горячая точка» и др.). Также 26-летняя актриса снималась в шпионском триллере «Операция "Валькирия"», премьера которого переносится не первый год. На сцене Ирину можно увидеть в московском театре «Модерн».

Далее: Юрий Дейнекин — Николай Тибо-Бриньоль
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Юрий Дейнекин — Николай Тибо-Бриньоль

26-летний Юрий Дейнекин сыграл в «Перевале» веселого, отзывчивого парня с чуждой русскому уху фамилией Тибо-Бриньоль — Николай был сыном репрессированного французского коммуниста. К началу похода он уже окончил строительный факультет УПИ и работал прорабом. По сюжету сериала, именно он стал тем самым предсказанным возлюбленным Люды Дубининой — за несколько часов до трагической гибели ребят.

Сам Юра в кино попал случайно: кастинг-директор комедии Рената Давлетьярова «Однажды» увидела фото 18-летнего Дейнекина в социальных сетях, и вскоре того утвердили на одну из главных ролей. Юрий бросил экономический вуз, поступил во ВГИК и начал сниматься. Дейнекин исполнил ведущую роль в спортивной драме «Чистый футбол», а также играл в сериалах «Жена полицейского», «Уроки счастья» и «Андреевский флаг».

Далее: Роман Евдокимов — Рустем Слободин
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Роман Евдокимов — Рустем Слободин

Отважный, спортивный и выносливый Рустем Слободин — инженер, 23-летний выпускник механического факультета УПИ. Он лучше всех играл на мандолине и весь поход аккомпанировал «дятловцам», распевавшим песни в любую свободную минуту. Сыгравший его в сериале Роман Евдокимов с детства хотел быть актером и уже в десять лет дебютировал в крошечной роли в сериале «Близнецы». Повзрослев, окончил «Щепку», играл в Малом театре, Театре Наций, Театре.Doc и иммерсивном шоу «Вернувшиеся». На экране его можно увидеть в хорроре «Диггеры», драме «Ярды», сериалах «Анна-детективъ» и «Серебряный бор». В 2020 году 26-летний Евдокимов появился в образе необычного супергероя Луки в фантастическом боевике «СГ: Слепоглухой/Супергерой».

Далее: Евгений Антропов — Александр Колеватов
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Евгений Антропов — Александр Колеватов

Ответственному и строгому на вид Александру Колеватову незадолго до похода исполнилось 24 года, он учился на четвертом курсе физико-технического факультета УПИ, получал второе высшее образование. В сериале Колеватов предстает верным возлюбленным, который всю дорогу пишет письмо своей невесте и зачитывается научной фантастикой, а воплотил его на экране 34-летний Евгений Антропов.

Евгений окончил режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС, но пока известен только своими актерскими работами. В кино дебютировал в 2007 году в боевике «Кремень», где сыграл мечтательного провинциального паренька, ожесточившегося от жизни в столице. Евгений — самый опытный среди экранных «дятловцев» актер: он принял участие в более чем 50 проектах, среди которых фильмы «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» и «Калашников», а также сериалы «Чудотворец» и «Гурзуф».

Далее: Иван Мулин — Игорь Дятлов
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