Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
11 декабря 2020, ТАССновость

Ефремов заявил, что вряд ли сможет вернуться в кино после ДТП

Артист написал письмо сыну погибшего по его вине Сергея Захарова
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за ДТП в колонии в Белгородской области, написал письмо Валерию Захарову — младшему сыну погибшего в автоаварии Сергея Захарова. В нем он попросил прощения и заявил, что вряд ли сможет быть актером после случившегося. В письме, которое Захаров передал Александру Добровинскому, представляющему интересы потерпевших по делу артиста, Ефремов написал:

Одна часть моей жизни безвозвратно закончена. Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей — в общем-то веселой — профессии. Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил.
Михаил Ефремов
Новость
Ривз, Петренко и еще 18 звезд, у которых были проблемы с законом

В письме, датированном 3 ноября, актер просит простить его и принять соболезнования. Он рассказал, что каждый день думает о погибшем Сергее Захарове и ежедневно молится за упокой его души. «Я действительно не понимаю, как мне дальше жить, что я могу сказать своим детям, чтобы они увидели во мне человека, как смотреть в глаза тем людям, которые видели и знают, в каком состоянии я находился после аварии», — написал Ефремов. Он заверил, что постарается сделать все, что в его силах, как для сына погибшего, так и для его семьи.

Это уже второе письмо актера семье погибшего. Ранее он написал вдове Сергея, в котором также попросил прощения за свой «смертный грех». «Михаил Олегович просит прощения в уже свойственной ему манере, рассказывая о себе. Не знаю, насколько это хорошая тактика — жаловаться о своих переживаниях парню, которого ты лишил отца. Видимо, поэтому и мнение Валерия об этом письме пока неоднозначно», — сообщил ТАСС Добровинский.

Летом 2020 года в центре Москвы Ефремов выехал на авто на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии скончался в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.

Напомним, после вызвавшего широкий общественный резонанс ДТП и суда актеру нашли замену в спектакле «Чапаев и Пустота», а также в сериале «Вампиры средней полосы». В то же время, режиссер фильма «Вратарь галактики» Джаник Файзиев отказался вырезать сцены с участием Ефремова.

Ефремов с сыном и Табаков снялись вместе
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Михаил Ефремов
В Голливуде рассказали, почему с Деппом больше не хотят работать
Фильм с Йовович сняли с проката в Китае из-за шутки про колени
Петросян жалеет, что его дуэт со Степаненко распался
Чиповская высказалась об откровенных съемках Асмус в «Тексте»
Сергея Сафронова уволили из «Битвы экстрасенсов»
Михаил Боярский призвал артистов не просить денег у государства
Ефремов близок к примирению с потерпевшими по делу о ДТП
Режиссер «Один дома» раскритиковал запуск ремейка фильма
Авербух вступился за доведенную до слез на ледовом шоу Тодоренко
Валерий Меладзе объяснил призыв бойкотировать новогодние съемки
86-летняя Бардо заявила, что никогда не жалела об уходе из кино
«Первый канал» будет судиться с Садальским из-за «Голоса»
Баста прокомментировал скандал вокруг его подопечной в «Голосе»
Ефремов надеется на смягчение приговора
82-летний Клод Лелуш посвятит прощальный фильм коронавирусу
Стоянов заменит Ефремова в сериале про вампиров
Лоза подаст в суд на «Первый канал» и участницу «Голоса»
Крид посмеялся над ставшим новым «Холостяком» Тимати
Пенелопу Крус атаковали армяне и азербайджанцы за фото с флагом
86-летний Михаил Жванецкий принял решение уйти со сцены
Победительница «Голоса 60+» высказалась о «спорных» итогах шоу
Асмус снова раскритиковали за откровенные сцены в новом фильме
Организаторов отбора на «Детское Евровидение» обвинили в обмане
Ривз, Петренко и еще 18 звезд, у которых были проблемы с законом
Осужденному Ефремову нашли замену в спектакле «Чапаев и Пустота»
Козловского вызвали в суд из-за травмы зрительницы от его флейты
Кристина Асмус пошутила об очередном раздевании на камеру
Собчак, Шнуров, Пригожин: реакция звезд на приговор Ефремову
Ефремов считает, что будет сидеть в тюрьме восемь лет
Файзиев объяснил, почему не вырезал кадры с Ефремовым из фильма
СМИ: Максим Матвеев уходит из театра Олега Табакова
Иван Охлобыстин написал пьесу для Михаила Ефремова
У Евы Грин потребовали более 130 млн долларов за срыв съемок
Адвокат Ефремова попросит о видеотрансляции процесса над актером
Ефремов в суде отказался признавать себя актером
Звезде «Великолепного века» грозит более 13 лет тюрьмы
Адвокат семьи Захарова высказался о гонорарах за участие в шоу
Адвокат заявил о наличии доказательств невиновности Ефремова
Никита Ефремов: «Актерская профессия несколько шизоидная»
Стало известно, чем занимается Ефремов под домашним арестом
Рома Зверь, Варнава и другие звезды поддержали Серебренникова
Сериал «Клиника» лишился трех эпизодов из-за расистского юмора
Асмус попросила не считать «Текст» причиной развода с Харламовым
СМИ: Михаила Ефремова могут вырезать из сериала про вампиров
Домогаров не хочет выходить к зрителям после травли Ефремова
Никита Ефремов впервые публично высказался о ДТП с отцом
Тарантино раскритиковали за слово «ниггер» в его фильмах
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову
Михаила Ефремова предложили лишить званий после ДТП
Новые трейлеры
Стендап под прикрытием
Трейлер
Дом с прислугой
Трейлер (англ.)
Сокол и Зимний солдат
Трейлер (англ.)
ВандаВижен
Трейлер (англ.)
Локи
Трейлер (англ.)
Никто
Дублированный трейлер
Родные
Трейлер
Приворот. Черное венчание
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Мальчик из Великобритании в деталях рисует города по памяти Он легко может изобразить место, где побывал лишь однажды
Дети
Назван возраст, когда дети должны съезжать от родителей Почему так важно вовремя отпустить ребенка и как к этому подготовиться
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь