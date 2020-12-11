Ефремов заявил, что вряд ли сможет вернуться в кино после ДТП

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МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за ДТП в колонии в Белгородской области, написал письмо Валерию Захарову — младшему сыну погибшего в автоаварии Сергея Захарова. В нем он попросил прощения и заявил, что вряд ли сможет быть актером после случившегося. В письме, которое Захаров передал Александру Добровинскому, представляющему интересы потерпевших по делу артиста, Ефремов написал:

Одна часть моей жизни безвозвратно закончена. Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей — в общем-то веселой — профессии. Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил. Михаил Ефремов

В письме, датированном 3 ноября, актер просит простить его и принять соболезнования. Он рассказал, что каждый день думает о погибшем Сергее Захарове и ежедневно молится за упокой его души. «Я действительно не понимаю, как мне дальше жить, что я могу сказать своим детям, чтобы они увидели во мне человека, как смотреть в глаза тем людям, которые видели и знают, в каком состоянии я находился после аварии», — написал Ефремов. Он заверил, что постарается сделать все, что в его силах, как для сына погибшего, так и для его семьи.

Это уже второе письмо актера семье погибшего. Ранее он написал вдове Сергея, в котором также попросил прощения за свой «смертный грех». «Михаил Олегович просит прощения в уже свойственной ему манере, рассказывая о себе. Не знаю, насколько это хорошая тактика — жаловаться о своих переживаниях парню, которого ты лишил отца. Видимо, поэтому и мнение Валерия об этом письме пока неоднозначно», — сообщил ТАСС Добровинский.

Летом 2020 года в центре Москвы Ефремов выехал на авто на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии скончался в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.