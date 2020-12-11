Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
11 декабря 2020, ТАССновость

Культовый корейский режиссер Ким Ки Дук умер из-за коронавируса

Ему было 59 лет
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

РИГА, 11 декабря. /ТАСС/. Корейский кинорежиссер, лауреат Каннского, Венецианского, Московского и Берлинского кинофестивалей Ким Ки Дук умер в Латвии из-за коронавируса. Об этом сообщил портал Delfi. Постановщику было 59 лет.

По информации, которую издание приводит со ссылкой на режиссера Виталия Манского, Ким Ки Дук прибыл в Латвию 20 ноября. С 5 декабря он не выходил на связь. В ночь на 11 декабря режиссер умер в больнице из-за осложнений в связи с заболеванием коронавирусом, указано в сообщении.

Ким Ки Дук — самый известный на Западе южнокорейский кинематографист. В 90-е годы он изучал изящные искусства в Париже, путешествовал по Европе и выставлялся как художник. В этот же период он занялся написанием сценариев и получил за них несколько наград. В 1996 году состоялся режиссерский дебют Ким Ки Дука с фильмом «Крокодил». Среди других его киноработ также: «Натянутая тетива», «Весна, лето, осень, зима... и снова весна», «Пустой дом», «Мебиус», «Время».

8.1
Весна, лето, осень, зима... и снова весна
2003/Германия, Южная Корея16+драма
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Весна, лето, осень, зима... и снова весна
Ким Ки Дук
Ki-duk Kim
53-летняя Рената Литвинова заразилась коронавирусом
Пустой дом
Натянутая тетива
Ведущая «Первого канала» узнала у звезд дату окончания пандемии
Умер актер Борис Плотников
Актер Дэвид Проуз умер на 86-м году жизни
Джуд Лоу узнал об угрозе пандемии на съемках 9 лет назад
Народный артист Борис Щербаков пожаловался на отсутствие работы
Сын заразившегося COVID-19 Ширвиндта рассказал о его состоянии
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут»
Съемки шоу «Танцы» приостановили из-за коронавируса
Михаил Боярский призвал артистов не просить денег у государства
«Он сделал из меня актера»: Певцов и другие скорбят по Виктюку
В Москве овациями проводили Армена Джигарханяна
Валерий Меладзе объяснил призыв бойкотировать новогодние съемки
Ривз устроил вечеринку на 200 человек после съемок «Матрицы 4»
Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
Том Холланд показал фото в маске со съемок «Человека-паука 3»
«Щемит сердце»: Кудрявцева отреагировала на гибель соведущего
«Юмор осиротел»: друзья и коллеги вспоминают Михаила Жванецкого
75-летний Петросян вылечился от COVID-19
Самый первый, самый лучший Бонд: памяти Шона Коннери
Вылечившаяся от коронавируса Кристина Асмус вернулась к работе
Переболевший коронавирусом Гоша Куценко обратился к россиянам
Дмитрий Певцов почтил память Николая Караченцова
Собчак признала заражение коронавирусом
Гоша Куценко пошутил на тему заражения коронавирусом
82-летний Клод Лелуш посвятит прощальный фильм коронавирусу
Умерла 93-летняя народная артистка Ирина Скобцева
Глюкоза рассказала о перенесенном коронавирусе
Собчак заболела и вышла в эфир «Первого канала» из постели
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова заразилась коронавирусом
Кристина Асмус заразилась коронавирусом
Володина объяснила, почему не вернулась в шоу «Давай поженимся!»
Умерла «девушка Бонда» Маргарет Нолан
90-летний Иван Краско заразился коронавирусом
Актер сериала «Кухня» перенес коронавирус в тяжелой форме
Даты выхода «Бэтмена» и новой «Матрицы» перенесли
Анна Семенович заразилась коронавирусом
Посещавший «Кинотавр» Резо Гигинеишвили заразился коронавирусом
«Ведьмак» потерял одного из ключевых актеров из-за коронавируса
Объявлен лучший комедийный сериал по версии «Эмми 2020»
Певцов готов выйти на работу после пневмонии
Умерла 82-летняя звезда «Игры престолов»
Продюсер рассказал о будущем «Ворониных» после смерти Клюева
Пересильд, Арзамасова и другие скорбят по Сергею Колтакову
Заболевший коронавирусом Паттинсон прервал съемки «Бэтмена»
Дуэйн Джонсон и его семья переболели COVID-19
Жена Смехова показала кадры с последних съемок Печерниковой
«Мы осиротели»: коллеги скорбят об уходе Бориса Клюева
Певцов рассказал о самочувствии после госпитализации
Умерла сыгравшая в «Терминаторе 2» сестра-близнец Линды Хэмилтон
Новые трейлеры
Стендап под прикрытием
Трейлер
Дом с прислугой
Трейлер (англ.)
Сокол и Зимний солдат
Трейлер (англ.)
ВандаВижен
Трейлер (англ.)
Локи
Трейлер (англ.)
Никто
Дублированный трейлер
Родные
Трейлер
Приворот. Черное венчание
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Мальчик из Великобритании в деталях рисует города по памяти Он легко может изобразить место, где побывал лишь однажды
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 330
Рассказать про это подруге или нет? 287
Пятница 99
Стали ли вы с возрастом более циничны? 96
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь