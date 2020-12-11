Культовый корейский режиссер Ким Ки Дук умер из-за коронавируса

По информации, которую издание приводит со ссылкой на режиссера Виталия Манского , Ким Ки Дук прибыл в Латвию 20 ноября. С 5 декабря он не выходил на связь. В ночь на 11 декабря режиссер умер в больнице из-за осложнений в связи с заболеванием коронавирусом, указано в сообщении.

Ким Ки Дук — самый известный на Западе южнокорейский кинематографист. В 90-е годы он изучал изящные искусства в Париже, путешествовал по Европе и выставлялся как художник. В этот же период он занялся написанием сценариев и получил за них несколько наград. В 1996 году состоялся режиссерский дебют Ким Ки Дука с фильмом «Крокодил». Среди других его киноработ также: «Натянутая тетива», «Весна, лето, осень, зима... и снова весна», «Пустой дом», «Мебиус», «Время».