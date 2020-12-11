Disney покажет 20 сериалов по вселенным «Звездных войн» и Marvel

В ближайшие годы на платформе Disney+ выйдет как минимум 20 сериалов по киновселенным «Звездных войн» и Marvel, а также около 30 live-action и анимационных шоу и фильмов о других героях. Об этом стало известно на презентации Disney для инвесторов, пишет Deadline.
В частности, сообщается, что для Disney+ снимут два спин-оффа «Мандалорца» — сериалы «Асока» с Розарио Доусон и «Рейнджеры Новой Республики», шоу «Лэндо» о контрабандисте Лэндо Калриссиане из классической трилогии Джорджа Лукаса, приквел фильма «Изгой-Один. Звездные войны: Истории» под названием «Андор» с Диего Луной, мультсериал «История дроидов» о R2-D2 и C-3PO.
На презентации сообщили также, что в давно находящемся в разработке сериале «Оби-Ван Кеноби» к своей роли вернется не только Юэн МакГрегор (Оби-Ван Кеноби), но и Хейден Кристенсен (Дарт Вейдер). Действие новой драмы развернется через десять лет после событий фильма «Звездные войны: Эпизод 3 – Месть Ситхов».
За первым сериалом о героях вселенной Marvel — «ВандаВижен», который выйдет на Disney+ в начале 2021 года, — последуют другие. В разработке находятся в числе прочих шоу «Секретное вторжение» с Сэмюэлем Л. Джексоном и Беном Мендельсоном, спин-офф «Железного человека» под названием «Железное сердце», мультсериал с короткими эпизодами «Я — Грут» о герое «Стражей Галактики».
Disney выпустит также анимационные сериалы по мультфильмам «Моана», «Тачки», сиквел «Зачарованной» с Эми Адамс (лента будет называться «Разочарованная»), третью часть картины «Сестричка, действуй» с Вупи Голдберг, ремейк ленты «Трое мужчин и младенец» и Заком Эфроном.