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11 декабря 2020, Кино Mail.ruновость

Семья Кардашьян запустит новое шоу

Проект начнет выходить на стриминговых платформах в конце 2021 года
Сестры Кардашьян с матерью Крис Дженнер | Источник: Rex / Fotodom.ru

Семья Кардашьян-Дженнер после закрытия телешоу о своей жизни «Семейство Кардашьян» займется новым проектом, сообщает CNN.

Стало известно, что стриминговый сервис Hulu подписал сделку с Ким Кардашьян Уэст, Хлоей и Кортни Кардашьян, их матерью Крис Дженнер и сводными сестрами Кайли и Кендалл Дженнер. Ее детали пока не раскрываются, но известно, что уже в конце 2021 года на платформе начнет транслироваться первая программа, созданная семьей в рамках соглашения. Также Hulu планирует показывать проект от Кардашьян по всему миру на платформе Star. Какой именно проект выпустят звезды нашумевшего реалити-шоу, пока неизвестно.

4.0
Семейство Кардашьян
2007/США18+реалити-шоу
Моя оценка

Премьера реалити «Семейство Кардашьян» состоялась в октябре 2007 года на развлекательном кабельном телеканале E!. Шоу посвящено реальной жизни представителей бизнес-элиты рода Кардашьян-Дженнер. О закрытии проекта после 14 лет в эфире стало известно в сентябре. Последние эпизоды зрители увидят в 2021 году.

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