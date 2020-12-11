Семья Кардашьян запустит новое шоу

Семья Кардашьян-Дженнер после закрытия телешоу о своей жизни «Семейство Кардашьян» займется новым проектом, сообщает CNN.
Стало известно, что стриминговый сервис Hulu подписал сделку с Ким Кардашьян Уэст, Хлоей и Кортни Кардашьян, их матерью Крис Дженнер и сводными сестрами Кайли и Кендалл Дженнер. Ее детали пока не раскрываются, но известно, что уже в конце 2021 года на платформе начнет транслироваться первая программа, созданная семьей в рамках соглашения. Также Hulu планирует показывать проект от Кардашьян по всему миру на платформе Star. Какой именно проект выпустят звезды нашумевшего реалити-шоу, пока неизвестно.
Премьера реалити «Семейство Кардашьян» состоялась в октябре 2007 года на развлекательном кабельном телеканале E!. Шоу посвящено реальной жизни представителей бизнес-элиты рода Кардашьян-Дженнер. О закрытии проекта после 14 лет в эфире стало известно в сентябре. Последние эпизоды зрители увидят в 2021 году.