Семья Кардашьян запустит новое шоу

Стало известно, что стриминговый сервис Hulu подписал сделку с Ким Кардашьян Уэст, Хлоей и Кортни Кардашьян, их матерью Крис Дженнер и сводными сестрами Кайли и Кендалл Дженнер. Ее детали пока не раскрываются, но известно, что уже в конце 2021 года на платформе начнет транслироваться первая программа, созданная семьей в рамках соглашения. Также Hulu планирует показывать проект от Кардашьян по всему миру на платформе Star. Какой именно проект выпустят звезды нашумевшего реалити-шоу, пока неизвестно.