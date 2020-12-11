Похудевшего ради роли Клуни госпитализировали перед съемками

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Джордж Клуни попал в больницу после того, как резко сбросил около 13 кг для съемок фильма «Полночное небо». Об этом актер рассказал в интервью британскому таблоиду Mirror. По словам звезды, за четыре дня до начала съемок картины его доставили в больницу с сильными болями в животе. Врачи диагностировали панкреатит. 59-летний Клуни отметил:

Думаю, я перестарался со сбросом веса и просто не заботился о себе должным образом. <...> Мне потребовалось несколько недель, чтобы прийти в себя. Джордж Клуни

Клуни добавил, что ему было непросто восстанавливаться, поскольку он был не только актером, но и режиссером фильма — для работы требовалось много энергии. Интересно, что ради роли звезде пришлось не только похудеть, но и отрастить длинную густую бороду. Это, по признанию Клуни, сильно раздражало его дочь и жену, но радовало сына. Мальчик постоянно прятал в бороде отца мелкие предметы.

В ленте «Полночное небо» Клуни сыграл больного раком ученого-астронома, который находится в одиночестве посреди Арктики и пытается установить контакт с командой космического корабля, возвращающегося на Землю. В картине также задействованы Фелисити Джонс, Дэвид Ойелоуо.