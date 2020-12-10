В новом сериале о Зорро главную роль сыграет женщина

Американская компания NBC начала работу над сериалом о Зорро, в котором знаменитого героя в маске будет играть женщина, сообщает Deadline. Современная адаптация известной истории сконцентрируется на художнице Соле Домингес, которая борется с социальной несправедливостью. После того, как она разоблачает несколько криминальных организаций, те открывают на нее охоту.
Над сериалом работают Роберт Родригес (он стал одним из сценаристов шоу), Ребекка Родригес, София Вергара. Интересно, что Родригес ранее уже работал с историей о Зорро: его назначили режиссером фильма «Маска Зорро» с Антонио Бандерасом в главной роли, однако он быстро покинул проект. В итоге режиссерское кресло занял Мартин Кэмпбелл.
Зорро изначально был персонажем народного творчества жителей испанской колонии в Северной Америке, а с 1919 года начал появляться в приключенческих книгах писателя Джонстона Маккалли. Позднее о Зорро было снято множество фильмов и сериалов, в том числе «Знак Зорро» 1920 года, «Зорро» 1975 года с Аленом Делоном в главной роли, «Маска Зорро» и «Легенда Зорро» с участием Антонио Бандераса и Кэтрин Зета-Джонс.