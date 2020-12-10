Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
10 декабря 2020, Кино Mail.ruновость

В новом сериале о Зорро главную роль сыграет женщина

Одним из сценаристов выступит Роберт Родригес
Антонио Бандерас и Кэтрин Зета-Джонс в фильме «Маска Зорро»

Американская компания NBC начала работу над сериалом о Зорро, в котором знаменитого героя в маске будет играть женщина, сообщает Deadline. Современная адаптация известной истории сконцентрируется на художнице Соле Домингес, которая борется с социальной несправедливостью. После того, как она разоблачает несколько криминальных организаций, те открывают на нее охоту.

Над сериалом работают Роберт Родригес (он стал одним из сценаристов шоу), Ребекка Родригес, София Вергара. Интересно, что Родригес ранее уже работал с историей о Зорро: его назначили режиссером фильма «Маска Зорро» с Антонио Бандерасом в главной роли, однако он быстро покинул проект. В итоге режиссерское кресло занял Мартин Кэмпбелл.

7.3
Маска Зорро
1998/США, Германия16+мелодрамабоевиквестернприключения
Моя оценка

Зорро изначально был персонажем народного творчества жителей испанской колонии в Северной Америке, а с 1919 года начал появляться в приключенческих книгах писателя Джонстона Маккалли. Позднее о Зорро было снято множество фильмов и сериалов, в том числе «Знак Зорро» 1920 года, «Зорро» 1975 года с Аленом Делоном в главной роли, «Маска Зорро» и «Легенда Зорро» с участием Антонио Бандераса и Кэтрин Зета-Джонс.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Зорро
Легенда Зорро
Эвелина Бледанс снимается в «Стриптизерах»: первые фото в образе
Зорро
Антонио Бандерас
Antonio Banderas
Звезда «Хода королевы» сыграет в экранизации романа Набокова
София Вергара
Sofia Vergara
Знак Зорро
Зудина, Подкаминская и Шведов вместе снялись в сериале
Зорро
Роберт Родригес
Robert Rodriguez
Старшенбаум, Ивакова и Раппопорт вместе снялись в сериале
1 р.
Знак Зорро
1 р.
Маска Зорро
Волкова, Шведов, Дитковските снялись в новом медицинском сериале
73-летний Шварценеггер впервые сыграет главную роль в сериале
Добронравов, Брик и любовный треугольник: съемки сериала «Бомба»
Тим Бертон может снять новую «Семейку Аддамс»
Звезды «Улиц разбитых фонарей» воссоединились на съемках
Алексей Воробьев получил новую роль в Голливуде
Гай Ричи снимет сериал по мотивам фильма «Джентльмены»
Шукшина и Щербаков вместе снялись в сериале: фото с площадки
Бузова снимается в комедии солиста группы «Руки Вверх!»
Грозный, Шерлок, Псих: 8 самых ожидаемых российских сериалов
Удовиченко и Андоленко играют бабушку и внучку в сериале
Марина Зудина кардинально сменила имидж ради новой роли
Екатерину Волкову «состарили» для новой роли
Порошина и Трубинер играют семейную пару: фото с площадки
Мода и любовь: Порошина и внучка Талызиной на съемках сериала
Кира Найтли снимется в исторической драме
Гарик Харламов играет гусара Рыльского в новом сериале
Дарья Мороз показала себя в новой роли на съемках
Мороз сменила имидж ради новой роли: первые фото в образе
Назван самый популярный сериал полугодия
Экс-участница «Уральских пельменей» снялась в новом скетч-шоу
О создании вакцины от коронавируса снимут сериал
Анна Семенович снимется в мини-сериале с Анной Снаткиной
Звезду сериала «Ивановы-Ивановы» пригласили на съемки в Англию
Мишель Уильямс снимется в «Сценах из супружеской жизни»
Васильев и Проклова сыграли мужа и жену: кадры со съемок сериала
Анна Чиповская снялась с возлюбленным в «карантинном» сериале
Нагиев и Деревянко вернулись к съемкам после пандемии
Толстоганова и Виторган снялись в откровенной сцене в сериале
Курцын сменил имидж ради роли в новом сериале
На основе воспоминаний ветеранов сняли сериал о войне
Михалкова, Бондарчук и Догилева снялись в сериале про карантин
О «девушке с татуировкой дракона» снимут сериал
Содержанка на карантине: готовится новый сериал о самоизоляции
Горбань на съемках сравнили со звездой «Великолепного века»
Создатели «Великолепного века» работают над новым сериалом
Елена Коренева снимется в экранизации «Мертвых душ»
Дауни-мл. спродюсирует сериал про мальчика с рогами оленя
10-летняя российская актриса получила контракт в Голливуде
Асмус показала себя в образе беременной и сообщила о новой роли
Уварова побрилась налысо ради роли в сериале про эпидемию
Джей Джей Абрамс выпустит спин-офф «Сияния»
Константин Богомолов снимет сериал о любви во время карантина
Николь Кидман получила роль в новом сериале
Бледанс и Валуев снимаются в сериале с Галустяном: первые фото
Кино на карантине: главные новости за неделю
Новые трейлеры
Родные
Трейлер
Приворот. Черное венчание
Трейлер
Последний богатырь: Корень зла
Трейлер №2
Чудо-женщина: 1984
Дублированный трейлер №3
Кларис
Тизер (англ.)
Конь Юлий и большие скачки
Трейлер №2
Булки
Тизер
Мертвые души
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Какие машины меньше всего теряют в цене: 18 примеров Стало известно, какие автомобили спустя 5 лет после покупки можно выгодно продать в России
Дети
Назван возраст, когда дети должны съезжать от родителей Почему так важно вовремя отпустить ребенка и как к этому подготовиться
Леди
Полина Гагарина напугала сеть нездоровой худобой В сети обеспокоены здоровьем певицы
Здоровье
Когда и какой анализ на COVID-19 сдавать Уже год коронавирус «ходит» по планете. Какие анализы позволяют вывести COVID-19 на чистую воду? Где их можно сдать и кому это особенно нужно сделать?
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь