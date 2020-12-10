В новом сериале о Зорро главную роль сыграет женщина

Антонио Бандерас и Кэтрин Зета-Джонс в фильме «Маска Зорро»

Американская компания NBC начала работу над сериалом о Зорро, в котором знаменитого героя в маске будет играть женщина, сообщает Deadline. Современная адаптация известной истории сконцентрируется на художнице Соле Домингес, которая борется с социальной несправедливостью. После того, как она разоблачает несколько криминальных организаций, те открывают на нее охоту.

Над сериалом работают Роберт Родригес (он стал одним из сценаристов шоу), Ребекка Родригес, София Вергара. Интересно, что Родригес ранее уже работал с историей о Зорро: его назначили режиссером фильма «Маска Зорро» с Антонио Бандерасом в главной роли, однако он быстро покинул проект. В итоге режиссерское кресло занял Мартин Кэмпбелл.