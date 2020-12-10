Заменившая погибшего Колтового ведущая рассказала о съемках

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Актриса и телеведущая поделилась эмоциями в инстаграме:

Для меня самой это стало большой неожиданностью. Продолжить дело Александра Колтового и попробовать себя в роли ведущей программы ДНК... признаюсь, что очень волнуюсь перед каждой записью. Анна Казючиц

Шоу «ДНК» выходит на канале НТВ, каждый выпуск концентрируется на жизненной истории, в которой для решения проблемы необходим медицинский тест. В студии программы находится настоящая лаборатория, где проводится исследование. Заключение эксперта можно узнать только в конце выпуска. Сюжетами проекта становятся расследование преступлений, установление отцовства и родства.

2.6 ДНК 2013 / Россия 16+ ток-шоу Моя оценка Хочу посмотреть

Телеведущий Александр Колтовой, напомним, погиб при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье. Помимо «ДНК», он также работал над передачей «Звезды сошлись» вместе с Лерой Кудрявцевой. Кто станет новым партнером Кудрявцевой, пока неизвестно.