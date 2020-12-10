Заменившая погибшего Колтового ведущая рассказала о съемках

Анна Казючиц прокомментировала свое назначение на роль ведущей шоу «ДНК». На этом посту актриса заменила погибшего в ноябре Александра Колтового.
Актриса и телеведущая поделилась эмоциями в инстаграме:
Для меня самой это стало большой неожиданностью. Продолжить дело Александра Колтового и попробовать себя в роли ведущей программы ДНК... признаюсь, что очень волнуюсь перед каждой записью.
Шоу «ДНК» выходит на канале НТВ, каждый выпуск концентрируется на жизненной истории, в которой для решения проблемы необходим медицинский тест. В студии программы находится настоящая лаборатория, где проводится исследование. Заключение эксперта можно узнать только в конце выпуска. Сюжетами проекта становятся расследование преступлений, установление отцовства и родства.
Телеведущий Александр Колтовой, напомним, погиб при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье. Помимо «ДНК», он также работал над передачей «Звезды сошлись» вместе с Лерой Кудрявцевой. Кто станет новым партнером Кудрявцевой, пока неизвестно.
Казючиц ранее принимала участие в передаче в качестве эксперта. Выпуски с Анной в роли ведущей стартуют в эфире 14 декабря. Вместе с новыми передачами на НТВ будут выходить повторы старых выпусков с Колтовым.