Безрукова, Смехова, Волкова на премьере «Неадекватных людей 2»

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера фильма «Неадекватные люди 2». Сиквел нашумевшей и любимой зрителями комедии, вышедшей в 2010 году, представили режиссер Роман Каримов и актеры Илья Любимов, Ингрид Олеринская, Никита Санаев.
Выход продолжения известной ленты поддержали актрисы Ирина Горбачева, Юлия Хлынина, Ирина Безрукова, Ангелина Стречина, Алика Смехова, Алена Чехова, Екатерина Волкова, Светлана Камынина, телеведущая Елена Малышева, певец Родион Газманов и другие.
По сюжету «Неадекватных людей 2», герои первой части истории — тихоня Виталий, временами превращающийся в агрессора, и бунтарка Кристина — теперь живут тихой семейной жизнью. Однако их идеалы и взгляды на мир не совпадают. В фильме также снялся Евгений Цыганов.
Картина выходит в широкий прокат 10 декабря.