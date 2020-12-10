Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
10 декабря 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Безрукова, Смехова, Волкова на премьере «Неадекватных людей 2»

В Москве представили сиквел комедии Романа Каримова, выпущенной в 2010 году
26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера фильма «Неадекватные люди 2». Сиквел нашумевшей и любимой зрителями комедии, вышедшей в 2010 году, представили режиссер Роман Каримов и актеры Илья Любимов, Ингрид Олеринская, Никита Санаев.

Выход продолжения известной ленты поддержали актрисы Ирина Горбачева, Юлия Хлынина, Ирина Безрукова, Ангелина Стречина, Алика Смехова, Алена Чехова, Екатерина Волкова, Светлана Камынина, телеведущая Елена Малышева, певец Родион Газманов и другие.

По сюжету «Неадекватных людей 2», герои первой части истории — тихоня Виталий, временами превращающийся в агрессора, и бунтарка Кристина — теперь живут тихой семейной жизнью. Однако их идеалы и взгляды на мир не совпадают. В фильме также снялся Евгений Цыганов.

Неадекватные люди 2
2020/Россия16+драмамелодрамакомедия
Моя оценка

Картина выходит в широкий прокат 10 декабря.

Цыганов чешет ваш нос
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Ангелина Стречина
Елена Малышева
Бурунов, Борисов, Виторган на премьере новогоднего фильма
Алика Смехова
Неадекватные люди
Боярская, Матвеев, Тарасова на премьере новогоднего фэнтези
Роман Каримов
Ирина Горбачева
Цыганов чешет ваш нос: фрагмент из сиквела нашумевшей комедии
Юлия Хлынина
Светлана Камынина
Анна Михалкова и другие звезды на кинопремии в Москве
Неадекватные люди 2
Екатерина Волкова
Гагарина и Киркоров пришли на кинопремьеру с детьми
Ингрид Олеринская
Илья Любимов
Ходченкова с Петровым и другие звезды на премьере «На острие»
Родион Газманов
Бледанс, Борщева и Костюшкин на премьере новогодней комедии
Шпица и Волкова представили фильм, в котором снялись вместе
Корешков поддержал Максимову на премьере фильма «Бег»
Юрия Борисова назвали актером года
Яглыч, Шепелев, Maruv на премьере «Перевала Дятлова»
Гришаева с семьей, Судзиловская, Табаков на кинопремьере
Высоцкая, Михалкова, Водонаева на премьере фильма Кончаловского
Цыганов и Снигирь, Пересильд с дочерьми на премьере фильма «Цой»
Максимова и Соколовский представили продолжение сериала
Безруков с женой, Кожевникова и другие звезды на премьере
Екатерина Волкова, Рина Гришина и другие на премьере в Москве
Зудина с сыном и Седокова на премьере спектакля Богомолова
Виторган с возлюбленной, Безрукова и другие на премьере в Москве
Матвеев и Старшенбаум представили «Шерлока в России»
Ходченкова на премьере нового фильма со своим участием
Валюшкина, Макаревич с женой, Виторган на премьере комедии
Зудина с детьми, Навка, Муцениеце на премьере «Доктора Лизы»
Эрнст, Александрова, Харатьян на церемонии закрытия ММКФ 2020
Ревенко, Лядова и Вдовиченков на премьере фильма с Асмус
Нагиев представил комедию «Гудбай, Америка»
Зудина, Матвеев, Гусева на премьере «Шерлока в России»
Чурикова с дочкой, Валерия с Пригожиным на детской премии «ТЭФИ»
Учительница назвала ошибки доктора Мясникова и Елены Малышевой
Пересильд, Судзиловская, Бабенко на мероприятии ММКФ
Меньшова с мужем, Певцов и Дроздова на премьере в «Современнике»
Зудина, Боярская, Снигирь, Цыганов: звезды на открытии ММКФ 2020
Ведущий «Первого канала» не может вернуться в Россию
Александрова, Бортич, Хаматова посетили кинофестиваль в Москве
Куркова, Судзиловская, Янковский на премьере «Хандры»
Бледанс, Безрукова, Банщикова: звезды на премьере в Москве
Петров и Милославская вместе представили «Стрельцова»
Бузова, Безрукова, Хмельницкая на премьере мюзикла в Москве
Объявлен лучший комедийный сериал по версии «Эмми 2020»
Собчак, Асмус, Александрова: все звезды на закрытии «Кинотавра»
Асмус, Пересильд, Собчак на финальных премьерах «Кинотавра 2020»
Александрова, Исакова, Собчак с мужем, Шпица на премьерах в Сочи
«Кинотавр 2020»: Ходченкова, Варнава, Молочников и первые призы
Чиповская, Хаматова, «Хандра»: звезды на премьерах «Кинотавра»
Бледанс, Безрукова, Бочкарева на премьере фильма
Шпица, Лядова, Фандера: звезды на открытии «Кинотавра 2020»
Бланшетт, дочь Турман: звезды на самых ярких премьерах в Венеции
Бледанс, Голубкина, Апексимова с дочерью на кинопремьере
От Янковского до Софьи Эрнст: все звезды МХТ на открытии сезона
Высоцкая и Кончаловский представили совместный фильм в Венеции
Новые трейлеры
Приворот. Черное венчание
Трейлер
Последний богатырь: Корень зла
Трейлер №2
Чудо-женщина: 1984
Дублированный трейлер №3
Кларис
Тизер (англ.)
Конь Юлий и большие скачки
Трейлер №2
Булки
Тизер
Мертвые души
Трейлер
Американские боги
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Мальчик из Великобритании в деталях рисует города по памяти Он легко может изобразить место, где побывал лишь однажды
Дети
Назван возраст, когда дети должны съезжать от родителей Почему так важно вовремя отпустить ребенка и как к этому подготовиться
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь