Безрукова, Смехова, Волкова на премьере «Неадекватных людей 2»

По сюжету «Неадекватных людей 2», герои первой части истории — тихоня Виталий, временами превращающийся в агрессора, и бунтарка Кристина — теперь живут тихой семейной жизнью. Однако их идеалы и взгляды на мир не совпадают. В фильме также снялся Евгений Цыганов.