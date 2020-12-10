«Пятница!» запускает необычное шоу талантов с призом в миллион

Публикующие видеоролики на платформе TikTok блогеры посоревнуются в первом в России шоу талантов для тиктокеров, сообщает телеканал «Пятница!».
Кастинг проходит онлайн до 28 февраля 2021 года. Потенциальным участникам предлагают публиковать ролики и демонстрировать любые таланты — в танцах, пении, стендапе, рисовании, чтении стихов — в TikTok с хештегом кастинга #тиктокталант. Также кандидатам нужно будет отмечать в постах аккаунт телеканала.
16 финалистов попадут на главную сцену и будут бороться за приз — миллион рублей. На «Пятнице!» будут транслировать отборочные этапы и финал шоу. Победителя выберут зрители с помощью онлайн-голосования.
На «Пятнице!» выходят шоу «Пацанки», «Орел и решка», «Адская кухня», «На ножах», «Битва шефов», «Мир наизнанку», «Кондитер» и другие. Работа над проектами канала принесла широкую популярность таким телеведущим, как Регина Тодоренко, Елена Летучая, Мария Ивакова.