«Пятница!» запускает необычное шоу талантов с призом в миллион

Публикующие видеоролики на платформе TikTok блогеры посоревнуются в первом в России шоу талантов для тиктокеров, сообщает телеканал «Пятница!».

Кастинг проходит онлайн до 28 февраля 2021 года. Потенциальным участникам предлагают публиковать ролики и демонстрировать любые таланты — в танцах, пении, стендапе, рисовании, чтении стихов — в TikTok с хештегом кастинга #тиктокталант. Также кандидатам нужно будет отмечать в постах аккаунт телеканала.