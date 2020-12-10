Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
10 декабря 2020, Газета.Ruновость

«Пятница!» запускает необычное шоу талантов с призом в миллион

Телеканал объявил о запуске онлайн-кастинга для пользователей популярной соцсети
Источник: Unsplash

Публикующие видеоролики на платформе TikTok блогеры посоревнуются в первом в России шоу талантов для тиктокеров, сообщает телеканал «Пятница!».

Кастинг проходит онлайн до 28 февраля 2021 года. Потенциальным участникам предлагают публиковать ролики и демонстрировать любые таланты — в танцах, пении, стендапе, рисовании, чтении стихов — в TikTok с хештегом кастинга #тиктокталант. Также кандидатам нужно будет отмечать в постах аккаунт телеканала.

16 финалистов попадут на главную сцену и будут бороться за приз — миллион рублей. На «Пятнице!» будут транслировать отборочные этапы и финал шоу. Победителя выберут зрители с помощью онлайн-голосования.

На «Пятнице!» выходят шоу «Пацанки», «Орел и решка», «Адская кухня», «На ножах», «Битва шефов», «Мир наизнанку», «Кондитер» и другие. Работа над проектами канала принесла широкую популярность таким телеведущим, как Регина Тодоренко, Елена Летучая, Мария Ивакова.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Наталья Водянова вместе с детьми будет вести тревел-шоу о России
Лолита, Юлия Волкова, Титомир на съемках шоу о звездах 90-х
Самбурская, Бардо, Рудковская снялись в новом шоу
Дмитрий Нагиев запускает собственное онлайн-шоу
Павел Воля стал ведущим нового шоу на ТНТ
В США запускают американскую версию «Евровидения»
Официально: Ивлеева возвращается в шоу «Орел и решка»
Зрители просят вернуть Ивлееву в шоу «Орел и решка»
Шепелев стал ведущим нового семейного шоу на ТНТ
Финалист проекта «Замуж за Бузову» стал ведущим на ТНТ
Гузеева стала ведущей нового шоу на «Первом канале»
Звезды «Дома 2» и соцсетей будут выживать в новом шоу на ТНТ
ТНТ ищет участников от 18 до 88 в реалити «Золото Геленджика»
Дмитрий Шепелев устроился на новую работу и показал фото
Бледанс и Валуев снимаются в сериале с Галустяном: первые фото
Анна Седокова запускает новое откровенное шоу
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу
«Первый канал» запускает шоу с Собчак и Гордоном
Брежнева стала мастером танцевального шоу на «Первом»
Цифровая копия Людмилы Гурченко будет вести реалити-шоу
Елена Летучая будет вести новое шоу
BBC снимет шоу по «Фантастическим тварям»
Собчак взяла интервью у Ленина в новом шоу: кадры с площадки
В России запускают первое православное реалити-шоу
Наталья Рудова стала ведущей нового реалити-шоу
Охлобыстин покажет жизнь своей семьи в реалити-шоу: первые кадры
Дана Борисова будет вести шоу о наркозависимых знаменитостях
Чехова и Скулкина снимаются в реалити-шоу «Модель XL»
СМИ: Собчак готовит реалити-шоу о жизни Рудковской и ее семьи
Максимова и Фоменко будут вместе вести новое шоу: фото со съемок
Дана Борисова прилетела в Киев на съемки шоу «Пятницы!»
Шнуров стал ведущим новой версии шоу «Форт Боярд»
Меньшова возвращается на «Первый» со своим обновленным шоу
Внебрачный сын Спартака Мишулина станет ведущим «Первого канала»
Собчак позвали на «Первый канал»
Бузова и Батрутдинов будут искать любовь в новом реалити-шоу
Хилькевич стала героиней нового шоу Шепелева
Регина Тодоренко запускает новое шоу
Чехова, Кожевникова и Семенович сыграют в керлинг в новом шоу
Создатели «Физрука» запускают реалити-шоу про девушек в армии
Екатерина Волкова стала ведущей кулинарного шоу
Лазарев возглавил жюри «самого народного вокального шоу»
«Первый» запускает шоу для тех, у кого нет ни слуха, ни голоса
Пятилетний сын Дмитрия Диброва стал телеведущим
Юлия Меньшова стала ведущей нового ток-шоу о кино
Анфиса Чехова запускает новое авторское шоу
Волочкова и Басков станут ведущими нового шоу о любви
Жена Кержакова стала телеведущей и взяла интервью у Собчак
Борис Корчевников стал ведущим нового шоу на «России 1»
Беременная Собчак выберет личного помощника в новом шоу
Новые трейлеры
Последний богатырь: Корень зла
Чудо-женщина: 1984
Кларис
Конь Юлий и большие скачки
Булки
Мертвые души
Американские боги
Серебряные коньки
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Популярные темы на «Детях»
такое вот свидание 283
Картинки 249
Учитель ИЗО 228
Разрыв отношений 173
Леди
Полина Гагарина напугала сеть нездоровой худобой В сети обеспокоены здоровьем певицы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь