Эвелина Бледанс снимается в «Стриптизерах»: первые фото в образе

Эвелина Бледанс получила роль в новом проекте «Стриптизеры» и показала в инстаграме кадры со съемочной площадки в образе своей героини. Звезда также продемонстрировала, как ее и коллег готовят к работе гримеры.
На одном из снимков запечатлен Игорь Лифанов. Как сообщила сама Бледанс, они с актером играют супругов:
На первом фото — мой муж Игорь Лифанов, а дальше — они… мои мальчики и девочки.
Помимо Бледанс и Лифанова, в проекте задействованы участница Comedy Woman Наталия Медведева, экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, Микаэл Арамян, танцор Дмитрий Красилов, прославившийся после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno.
В посте Эвелины Бледанс также отмечен режиссер и продюсер Сарик Андреасян, но какова его роль в новом проекте, неизвестно. По данным СМИ, одним из создателей «Стриптизеров» стал продюсер и сценарист сериала «Любовь в нерабочие недели» Гайк Асатрян.
Подробности сюжета, формат проекта и дата выхода пока не раскрываются.