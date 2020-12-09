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9 декабря 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Эвелина Бледанс снимается в «Стриптизерах»: первые фото в образе

Партнерами актрисы по съемочной площадке стали Игорь Лифанов, Наталия Медведева и Юлия Михалкова

Эвелина Бледанс получила роль в новом проекте «Стриптизеры» и показала в инстаграме кадры со съемочной площадки в образе своей героини. Звезда также продемонстрировала, как ее и коллег готовят к работе гримеры.

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На одном из снимков запечатлен Игорь Лифанов. Как сообщила сама Бледанс, они с актером играют супругов:

На первом фото — мой муж Игорь Лифанов, а дальше — они… мои мальчики и девочки.
Эвелина Бледанс

Помимо Бледанс и Лифанова, в проекте задействованы участница Comedy Woman Наталия Медведева, экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, Микаэл Арамян, танцор Дмитрий Красилов, прославившийся после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno.

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В посте Эвелины Бледанс также отмечен режиссер и продюсер Сарик Андреасян, но какова его роль в новом проекте, неизвестно. По данным СМИ, одним из создателей «Стриптизеров» стал продюсер и сценарист сериала «Любовь в нерабочие недели» Гайк Асатрян.

Подробности сюжета, формат проекта и дата выхода пока не раскрываются.

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