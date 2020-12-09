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9 декабря 2020, Кино Mail.ruновость

Фильм с Йовович сняли с проката в Китае из-за шутки про колени

Зрители бурно отреагировали на одну из сцен в соцсетях
Милла Йовович и Тони Джа в фильме «Охотник на монстров»

Картина режиссера Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров» с Миллой Йовович была снята с кинопроката в Китае из-за шутки про колени. Об этом сообщает Deadline.

Речь идет о реплике одного из героев кинофильма «Охотник на монстров»: «Look at my knees! What kind of knees are these? Chi-knees» («Посмотри на мои колени! Какие они? Китайские»). Фраза напомнила некоторым зрителям о старой расистской песенке «Chinese, japanese, dirty knees — look at these» («Китайцы, японцы, грязные коленки — только посмотрите на это»).

Китайские цензоры пропустили данный эпизод в прокатную версию ленты, однако зрители сразу же отреагировали на это в социальных сетях. Под давлением общественности показ картины был остановлен.

Авторам фильма пришлось вырезать сцену с шуткой. Представители кинокомпании Constantin Film извинились перед китайской аудиторией и заявили, что не хотели никого оскорбить или дискриминировать.

В России кинокартина «Охотник на монстров», адаптация одноименной видеоигры, выйдет 14 января 2021 года.

Охотник на монстров
2020/США, Германия, Китай, Япония16+боевикприключенияфэнтези
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