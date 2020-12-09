Фильм с Йовович сняли с проката в Китае из-за шутки про колени

Милла Йовович и Тони Джа в фильме «Охотник на монстров»

Речь идет о реплике одного из героев кинофильма «Охотник на монстров»: «Look at my knees! What kind of knees are these? Chi-knees» («Посмотри на мои колени! Какие они? Китайские»). Фраза напомнила некоторым зрителям о старой расистской песенке «Chinese, japanese, dirty knees — look at these» («Китайцы, японцы, грязные коленки — только посмотрите на это»).

Китайские цензоры пропустили данный эпизод в прокатную версию ленты, однако зрители сразу же отреагировали на это в социальных сетях. Под давлением общественности показ картины был остановлен.

Авторам фильма пришлось вырезать сцену с шуткой. Представители кинокомпании Constantin Film извинились перед китайской аудиторией и заявили, что не хотели никого оскорбить или дискриминировать.