Петров, Хлынина, Ревенко на премьере новогоднего фильма в Москве

Действие ленты разворачивается в Петербурге в самом конце 1899 года. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться: сына фонарщика и дочь крупного сановника. У каждого из героев — своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе. Роли в картине исполнили также Северия Янушаускайте, Тимофей Трибунцев, Сергей Колтаков, Дени Лаван.