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9 декабря 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Бурунов, Борисов, Виторган на премьере новогоднего фильма

Фэнтези «Серебряные коньки» ранее представили в Санкт-Петербурге
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45
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В московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера новогоднего фэнтези «Серебряные коньки». Картину представили режиссер Михаил Локшин и актеры Федор Федотов, Софья Присс, Алексей Гуськов, Александра Ревенко, Кирилл Зайцев, Юрий Борисов, Дмитрий Лысенков.

Гостями показа стали министр культуры России Ольга Любимова, актеры Максим Виторган, Александр Петров, Аглая Тарасова, Юлия Хлынина, Павел Деревянко, Сергей Бурунов, Владимир Мишуков, Юлия Назаренко, продюсеры Илья Бачурин и Илья Стюарт, писатель и сценарист Александр Цыпкин («Беспринципные») и другие.

Действие ленты разворачивается в Петербурге в самом конце 1899 года. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться: сына фонарщика и дочь крупного сановника. У каждого из героев — своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе. Роли в картине исполнили также Северия Янушаускайте, Тимофей Трибунцев, Сергей Колтаков, Дени Лаван.

4.4
Серебряные коньки
2020/Россия6+мелодрамаприключенияфэнтези
Моя оценка

В начале декабря премьера ленты «Серебряные коньки» прошла в Санкт-Петербурге, а в октябре картина стала фильмом открытия Московского международного кинофестиваля. В широкий прокат картина выйдет 10 декабря.

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