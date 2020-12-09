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9 декабря 2020, Кино Mail.ruновость

Звезда «Хода королевы» сыграет в экранизации романа Набокова

Аня Тейлор-Джой снова поработает с режиссером и сценаристом Скоттом Фрэнком

Режиссер и сценарист сериала «Ход королевы» Скотт Фрэнк адаптирует роман Владимира Набокова «Камера обскура». В новом проекте будет задействована Аня Тейлор-Джой, исполнившая главную роль в шоу Netflix про гениальную шахматистку. Об этом режиссер рассказал в подкасте The Watch. По словам Фрэнка, он собирается снять ленту в жанре нуар. Слова постановщика цитирует EW:

Новость
Королева крика и шахмат: все о гипнотической Ане Тейлор-Джой
Это будет любовное послание кино. Книга больше об искусстве и картинах, я же хочу сделать экранизацию фильмом в фильме. Это дерзкий, потрясающий маленький триллер. Надеюсь, ко мне присоединится команда «Хода королевы».
Скотт Фрэнк

Впервые роман «Камера обскура» был опубликован в 1933 году на русском языке. В 1938-м писатель выпустил собственный перевод произведения на английский, в котором немного изменил сюжет и имена героев. В центре сюжета романа — женатый искусствовед, который увлечен очень юной девушкой с сомнительным прошлым. Действие разворачивается в 1920-х годах.

Экранизация произведения Набокова — не единственный новый проект Фрэнка. Он также собирается снять мини-сериал по мотивам произведений американского писателя Дэшила Хэмметта про детектива Сэма Спейда, героя неоднократно экранизированного «Мальтийского сокола». Предполагается, что в новой адаптации снимется Клайв Оуэн.

Мини-сериал «Ход королевы», рассказывающий о пути гениальной шахматистки, вышел в октябре 2020 года на платформе Netflix. Драма, ставшая экранизацией одноименной книги американского писателя Уолтера Тевиса, получила много положительных отзывов как от зрителей, так и от критиков. Кроме Ани Тейлор-Джой, в сериале снялись Билл Кэмп, Томас Броди-Сэнгстер, Гарри Меллинг (звезда фильмов о Гарри Поттере).

8.4
Ход королевы
2020/США16+драма
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