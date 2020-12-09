Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
9 декабря 2020, Кино Mail.ruновость

Хмельницкая снялась в шоу «Давай поженимся!»

Актриса стала гостьей новогоднего выпуска программы

Алена Хмельницкая приняла участие в записи новогоднего выпуска программы «Давай поженимся!». Актриса поделилась в инстаграме серией фото и видео со съемочной площадки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вместе с Хмельницкой гостями шоу стали Эвелина Бледанс и Сосо Павлиашвили. Певец исполнил композицию о любви.

Шоу «Давай поженимся!» выходит на «Первом канале» с 2008 года. Согласно условиям программы, герою выпуска — жениху или невесте — предлагается сделать выбор из трех кандидатов, каждый из которых рассказывает о себе и пытается завоевать сердце участника различными способами. В настоящее время передачу ведут Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Ранее их соведущей была астролог Василиса Володина, но она перестала появляться в студии из-за пандемии коронавируса. Ранее в «Давай поженимся!» пришел также популярный рэпер Моргенштерн.

3.7
Давай поженимся!
2008/Россия16+ток-шоу
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Алена Хмельницкая
Эвелина Бледанс
Моргенштерн пришел в шоу «Давай поженимся!»
Сосо Павлиашвили
Давай поженимся!
Бледанс, Борщева и Костюшкин на премьере новогодней комедии
Роза Сябитова
Лариса Гузеева
Сябитова призналась, что боится увольнения с «Первого канала»
Хмельницкая почтила память Марьянова и рассказала о книге о нем
Володина объяснила, почему не вернулась в шоу «Давай поженимся!»
Бледанс, Безрукова, Банщикова: звезды на премьере в Москве
Бузова, Безрукова, Хмельницкая на премьере мюзикла в Москве
Бледанс, Безрукова, Бочкарева на премьере фильма
Бледанс, Голубкина, Апексимова с дочерью на кинопремьере
Ирину Безрукову наградили премией в Москве
Бледанс, Безрукова, дочери Меладзе на премьере в Москве
Лариса Гузеева отказалась от участия в провокационном шоу
Эвелина Бледанс пострадала во время съемок постельной сцены
Бледанс нарушила режим самоизоляции ради съемок в шоу Малахова
Александрова и Кяро снялись в новой комедии: первые кадры
Галкин, Бузова и Бледанс поздравили Киркорова с 53-летием
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!»
25 лет «Первому»: главные лица канала – от Листьева до Гузеевой
Бледанс и Валуев снимаются в сериале с Галустяном: первые фото
Хмельницкая пожаловалась на невостребованность из-за внешности
Гузееву довели до слез на съемках «Давай поженимся!»
Бледанс, Жуков, Борщева и другие на премьере сериала «Корни»
Водонаева, Бледанс, Безрукова на премьере с Биковичем
Бледанс, Чехова с сыном на премьере «Доктора Дулиттла» в Москве
Ради съемок Бледанс занималась спортом по три раза в день
Бочкарева, Бледанс, Борисова на премьере «Джентльменов»
Василиса Володина преобразилась для «Модного приговора»
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке»
Бледанс призналась, что ненавидит принесший ей славу образ
Сябитовой понадобилась помощь медиков на съемках «Форта Боярд»
Участница «Давай поженимся!» пригрозила Сябитовой судом
В шоу «Давай поженимся!» пришел жених в костюме Человека-паука
Бледанс и Шпица с сыновьями, дети Киркорова на премьере фильма
Профессор Шварценеггер и бабушка Бледанс: киноновости недели
Дочь Волочковой, Водонаева, Бледанс на премьере комедии в Москве
«Баба Эва»: Бледанс не узнали на фото со съемок
Бледанс с сыном, Смехова, Башкатов на премьере «Эвереста»
Астролог «Давай поженимся!» ответила обвинившим шоу в постановке
Дочь ведущей «Давай поженимся!» заявила о сложных съемках шоу
Бледанс с сыном, Глюкоза и Клава Кока на премии «Дай пять!»
Арзамасова, Бледанс и Паспарту на презентации нового сезона СТС
Сябитова позвала Шейк на «Давай поженимся!»
Малахов и Бузова номинированы на ТЭФИ
Сваха из «Давай поженимся» разругала Харламова за пародии на шоу
Шнуров стал ведущим новой версии шоу «Форт Боярд»
Лолита, Дайнеко, Семенович и звезды 2000-х на «Дискотеке Муз-ТВ»
Рассказ Гузеевой о бурной ссоре с мужем вырезали из эфира
Бледанс, Апина и другие звезды 90-х поддержали премьеру сериала
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов»
Павел Прилучный с женой высмеяли шоу «Давай поженимся!»
Новые трейлеры
Кларис
Тизер (англ.)
Конь Юлий и большие скачки
Трейлер №2
Булки
Тизер
Мертвые души
Трейлер
Американские боги
Трейлер (англ.)
Серебряные коньки
Трейлер №3
Раскопки
Трейлер (англ.)
Арсен Люпен
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Дрифт, прыжки и гонка с самолетом: вышла новая «Джимхана» На этот раз в ней нет Кена Блока, но есть Subaru
Популярные темы на «Детях»
Ситуация 467
Лучше бы ничего не дарила 346
Любовница века - 2 219
Зпрр 193
Леди
7 оправданий, которые придумывают мужчины после измены Оправдания от создателей «это она меня соблазнила»
Здоровье
Смертельно больная женщина вышла замуж и умерла через месяц после свадьбы У нее был рак груди.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь