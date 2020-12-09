Хмельницкая снялась в шоу «Давай поженимся!»

Шоу «Давай поженимся!» выходит на «Первом канале» с 2008 года. Согласно условиям программы, герою выпуска — жениху или невесте — предлагается сделать выбор из трех кандидатов, каждый из которых рассказывает о себе и пытается завоевать сердце участника различными способами. В настоящее время передачу ведут Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Ранее их соведущей была астролог Василиса Володина, но она перестала появляться в студии из-за пандемии коронавируса. Ранее в «Давай поженимся!» пришел также популярный рэпер Моргенштерн.