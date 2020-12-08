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8 декабря 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Дарья Мороз показала себя в «кровавом» гриме на съемках

Актриса работает над новым сериалом «Медиатор»

Дарья Мороз поделилась в сети новым фото, сделанным на съемках многосерийной психологической драмы «Медиатор». В кадре актриса запечатлена в парике и «кровавом» гриме.

Во время загрузки произошла ошибка.

В подписи к фото актриса оставила слово «Вера» — так зовут ее героиню.

Сериал расскажет историю профессионального переговорщика, который может наладить контакт с любым человеком. На этой удивительной способности герой строит свой прибыльный бизнес, за очень большие деньги помогая людям договориться. Он видит окружающих насквозь и не верит никому, даже самому себе.

Главную роль в триллере исполняет Андрей Бурковский, также в проекте задействованы Евгения СимоноваВиктория ТолстогановаЮлия ПересильдИрина СтаршенбаумДарья МельниковаМарьяна Спивак. Мороз воплотит на экране девушку Веру с «изломанной судьбой и истерической натурой».

Съемки 16-серийной драмы ведутся в Москве и Подмосковье. Дата премьеры сериала «Медиатор» пока не сообщается.

Дарья Мороз в неожиданном образе на съемках
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