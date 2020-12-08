Дарья Мороз показала себя в «кровавом» гриме на съемках

Дарья Мороз поделилась в сети новым фото, сделанным на съемках многосерийной психологической драмы «Медиатор». В кадре актриса запечатлена в парике и «кровавом» гриме.
В подписи к фото актриса оставила слово «Вера» — так зовут ее героиню.
Сериал расскажет историю профессионального переговорщика, который может наладить контакт с любым человеком. На этой удивительной способности герой строит свой прибыльный бизнес, за очень большие деньги помогая людям договориться. Он видит окружающих насквозь и не верит никому, даже самому себе.
Главную роль в триллере исполняет Андрей Бурковский, также в проекте задействованы Евгения Симонова, Виктория Толстоганова, Юлия Пересильд, Ирина Старшенбаум, Дарья Мельникова, Марьяна Спивак. Мороз воплотит на экране девушку Веру с «изломанной судьбой и истерической натурой».
Съемки 16-серийной драмы ведутся в Москве и Подмосковье. Дата премьеры сериала «Медиатор» пока не сообщается.