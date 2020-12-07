80-летняя Лариса Голубкина попала в больницу

Народная артистка РСФСР, звезда комедии «Гусарская баллада» Лариса Голубкина попала в больницу из-за перелома ноги. Об этом актриса рассказала РИА «Новости». Голубкина сообщила:
Упала, сломала ногу, нахожусь в больнице.
80-летняя артистка не стала делиться подробностями произошедшего.
Помимо «Гусарской баллады» Эльдара Рязанова, Голубкина снялась в таких фильмах, как «Дайте жалобную книгу», «День счастья», «Трое в лодке, не считая собаки», «Сказка о царе Салтане». Была замужем за Андреем Мироновым. У звезды есть дочь Мария Голубкина, которая также стала актрисой.