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7 декабря 2020, Lenta.Ruновость

80-летняя Лариса Голубкина попала в больницу

Звезда «Гусарской баллады» сообщила, что ее госпитализировали
6
фотографий
6
фотографий

Народная артистка РСФСР, звезда комедии «Гусарская баллада» Лариса Голубкина попала в больницу из-за перелома ноги. Об этом актриса рассказала РИА «Новости». Голубкина сообщила:

Упала, сломала ногу, нахожусь в больнице.
Лариса Голубкина

80-летняя артистка не стала делиться подробностями произошедшего.

Помимо «Гусарской баллады» Эльдара Рязанова, Голубкина снялась в таких фильмах, как «Дайте жалобную книгу», «День счастья», «Трое в лодке, не считая собаки», «Сказка о царе Салтане». Была замужем за Андреем Мироновым. У звезды есть дочь Мария Голубкина, которая также стала актрисой.

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