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7 декабря 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Хаматова изменилась до неузнаваемости ради новой роли

Новая картина с участием актрисы, а также фильм, снятый Александром Петровым, примут участие в благотворительном аукционе

Чулпан Хаматова кардинально сменила имидж ради съемок в короткометражном фильме Оксаны Карас «Телохранитель». Актриса стала платиновой блондинкой.

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Фото в образе своей героини Хаматова показала в инстаграме, рассказав, что лента была снята для благотворительного вечера Action!. Также в «Телохранителе» исполнили роли Александр Робак, Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, Максим Лагашкин и Яна Гладких. Сюжет фильма не раскрывается.

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Из официального инстаграм-аккаунта благотворительного вечера Action! стало известно еще об одном фильме-участнике аукциона — ленте «Ангел», режиссером которой выступил Александр Петров.

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Роли в короткометражке Петрова, помимо него самого, исполнили Иван Янковский, Полина Ауг, Анфиса Черных, Антон Богданов.

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В рамках ежегодного рождественского благотворительного вечера Action! на аукцион выставляются короткометражные фильмы именитых режиссеров. Судьбу каждой ленты — оставить ее для личного просмотра или выложить в широкий доступ — решает новый правообладатель. Проходит мероприятие ежегодно в декабре. Ранее стало известно, что в одной из короткометражных лент, снятых для аукциона 2020 года, Дима Билан и Агата Муцениеце сыграли мужа и жену.

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