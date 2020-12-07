Хаматова изменилась до неузнаваемости ради новой роли

Чулпан Хаматова кардинально сменила имидж ради съемок в короткометражном фильме Оксаны Карас «Телохранитель». Актриса стала платиновой блондинкой.
Фото в образе своей героини Хаматова показала в инстаграме, рассказав, что лента была снята для благотворительного вечера Action!. Также в «Телохранителе» исполнили роли Александр Робак, Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, Максим Лагашкин и Яна Гладких. Сюжет фильма не раскрывается.
Из официального инстаграм-аккаунта благотворительного вечера Action! стало известно еще об одном фильме-участнике аукциона — ленте «Ангел», режиссером которой выступил Александр Петров.
Роли в короткометражке Петрова, помимо него самого, исполнили Иван Янковский, Полина Ауг, Анфиса Черных, Антон Богданов.
В рамках ежегодного рождественского благотворительного вечера Action! на аукцион выставляются короткометражные фильмы именитых режиссеров. Судьбу каждой ленты — оставить ее для личного просмотра или выложить в широкий доступ — решает новый правообладатель. Проходит мероприятие ежегодно в декабре. Ранее стало известно, что в одной из короткометражных лент, снятых для аукциона 2020 года, Дима Билан и Агата Муцениеце сыграли мужа и жену.