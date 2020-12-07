Хаматова изменилась до неузнаваемости ради новой роли

Фото в образе своей героини Хаматова показала в инстаграме, рассказав, что лента была снята для благотворительного вечера Action!. Также в «Телохранителе» исполнили роли Александр Робак , Виктория Толстоганова , Алексей Агранович , Максим Лагашкин и Яна Гладких . Сюжет фильма не раскрывается.

В рамках ежегодного рождественского благотворительного вечера Action! на аукцион выставляются короткометражные фильмы именитых режиссеров. Судьбу каждой ленты — оставить ее для личного просмотра или выложить в широкий доступ — решает новый правообладатель. Проходит мероприятие ежегодно в декабре. Ранее стало известно, что в одной из короткометражных лент, снятых для аукциона 2020 года, Дима Билан и Агата Муцениеце сыграли мужа и жену.