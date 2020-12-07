Гагарина, Долина, Орбакайте: все звезды на «Песне года 2020»

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В Москве прошли съемки традиционного праздничного концерта «Песня года», запись которого телезрителям покажут в первые дни 2021-го.

На концерте авторам и исполнителям главных хитов 2020 года раздали дипломы лауреатов фестиваля. Вели мероприятие Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.