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7 декабря 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Гагарина, Долина, Орбакайте: все звезды на «Песне года 2020»

Смотрите эксклюзивный фоторепортаж со съемок главного новогоднего концерта
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В Москве прошли съемки традиционного праздничного концерта «Песня года», запись которого телезрителям покажут в первые дни 2021-го.

На музыкальном фестивале собрались все звезды российского шоу-бизнеса: певицы София Ротару, Полина Гагарина, Лолита Милявская, Ани Лорак, Валерия, Лариса Долина, исполнительница и актриса Кристина Орбакайте, певцы Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Дима Билан, Николай Басков, Валерий Леонтьев, Лев Лещенко, Леонид Агутин, исполнитель и экс-участник шоу «Холостяк» Егор Крид, шоумен и комик Александр Ревва, бойфренд Ольги Бузовой Dava и многие другие.

На концерте авторам и исполнителям главных хитов 2020 года раздали дипломы лауреатов фестиваля. Вели мероприятие Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.

Телеверсию концерта «Песня года» покажут 1 и 2 января 2021 года на канале «Россия 1».

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