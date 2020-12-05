Чебурашка запоет голосом Анжелики Варум

Кадр из мультфильма «Чебурашка. Секрет праздника»

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. «Союзмультфильм» выпустит новогоднюю короткометражку о приключениях Чебурашки и крокодила Гены, героев озвучат певица Анжелика Варум и актер Леонид Ярмольник, сообщает пресс-служба киностудии.

«„Союзмультфильм“ решил сделать подарок поклонникам легендарных героев: в прошлом году в канун праздника мы показали продолжение приключений медвежонка Умки, а в этом расскажем новую новогоднюю историю о Чебурашке и крокодиле Гене. Это будет очень теплый и уютный мультфильм об искренней дружбе и о том, как просто создать себе настоящее чудо. Простая, легкая и нежная — эта короткометражная картина создаст атмосферу праздника как для детей, так и для их родителей», — рассказала председатель правления студии Юлиана Слащева.

Мультфильм под названием «Чебурашка. Секрет праздника» представят в декабре. Картина продолжительностью шесть минут станет музыкальной, песню для нее написал композитор Леонид Агутин. Варум, чьим голосом запоет Чебурашка, отметила:

Интересно было работать над песней. Для меня это привычная работа. И, тем не менее, изменить собственный тембр настолько, чтобы в Чебурашке не угадывалась Анжелика Варум, было непросто. <…> Песня получилась трогательная до слез, в лучших традициях нашего детства. Анжелика Варум

Анжелика Варум | Источник: Legion-Media.ru

По словам Агутина, композиция родилась очень быстро, поскольку возможность поработать над мультфильмом его очень вдохновила. Дата премьеры станет известна позже.

Чебурашку и крокодила Гену придумал писатель Эдуард Успенский. С 1969 по 1983 на экраны выходил популярный и любимый зрителями мультипликационный сериал «Чебурашка и крокодил Гена» по мотивам произведений автора. Главные роли озвучили Василий Ливанов и Клара Румянова. В 2009 году Чебурашка получил новую жизнь в Японии, став героем анимационного фильма Макото Накамуры.

Ранее, отметим, стало известно, что про Чебурашку снимут полнометражный фильм. Начало съемок семейной комедии запланировано на 2021 год, премьера — на 2022-й.