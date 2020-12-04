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4 декабря 2020, Кино Mail.ruновость

Воробьев снимается в голливудском фильме про президента США

Российский актер и певец исполнит роль политика
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Алексей Воробьев присоединился к касту биографической драмы «Рейган», сообщает Variety. Фильм расскажет о жизни 40-го президента США. Певец и актер, активно развивающий карьеру в Соединенных Штатах, исполнит роль российского политика по имени Андрей Новиков. Персонаж будет тесно взаимодействовать с героем Джона Войта, играющего агента КГБ, который отслеживал Рейгана в течение 40 лет.

Режиссер фильма Шон МакНамара отметил:

Мы очень рады, что Алекс с нами. Он привносит в характер героя уравновешенность и силу и воплощает Новикова в жизнь.

Помимо Воробьева и Войта, в байопике задействованы Мена Сувари, Деннис Куэйд, Роберт Дави, Кэри-Хироюки Тагава, Дэвид Генри, Лесли-Энн Даун и другие.

Рейган
2021/СШАдрамабиография

Отметим, что Алексей Воробьев не впервые снимается в США. Ранее он вместе со Стивом Кареллом и Джоном Малковичем появился в ситкоме Netflix «Космические войска». Также Алексей снялся в американской многосерийной драме «Нереально».

В октябре артист сообщал в инстаграме, что получил новую роль в голливудском проекте (позже пост был удален со страницы Воробьева), а незадолго до этого выкладывал фото с кинопроб. Возможно, актер и певец рассказывал в публикациях именно о своей работе над биографичекой драмой «Рейган».

Дата выхода фильма «Рейган» пока неизвестна.

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