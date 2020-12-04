Воробьев снимается в голливудском фильме про президента США

Алексей Воробьев присоединился к касту биографической драмы « Рейган », сообщает Variety. Фильм расскажет о жизни 40-го президента США. Певец и актер, активно развивающий карьеру в Соединенных Штатах, исполнит роль российского политика по имени Андрей Новиков. Персонаж будет тесно взаимодействовать с героем Джона Войта , играющего агента КГБ, который отслеживал Рейгана в течение 40 лет.

Мы очень рады, что Алекс с нами. Он привносит в характер героя уравновешенность и силу и воплощает Новикова в жизнь.

В октябре артист сообщал в инстаграме, что получил новую роль в голливудском проекте (позже пост был удален со страницы Воробьева), а незадолго до этого выкладывал фото с кинопроб. Возможно, актер и певец рассказывал в публикациях именно о своей работе над биографичекой драмой «Рейган».