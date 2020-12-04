Климова и Воловенко снялись в новом сезоне сериала о войне

События в новых эпизодах развернутся после окончания Великой Отечественной войны — осенью 1945 года. Следователи Рокотов и Елагина собираются в Минск, но задерживаются в Кенигсберге. Им предстоит не только вступить в борьбу с преступностью, но и предотвратить масштабную операцию, которая готовится на территории города. Режиссер Сергей Виноградов («Ермоловы») пообещал, что очередной сезон популярного сериала не даст зрителям заскучать: