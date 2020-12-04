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4 декабря 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Климова и Воловенко снялись в новом сезоне сериала о войне

Зрителям «По законам военного времени» обещают интересные сюжетные повороты
35
фотографий
35
фотографий
35
фотографий

В Калининграде завершились съемки пятого сезона сериала «Первого канала» «По законам военного времени». К своим ролям вернулись Евгений Воловенко, Екатерина Климова, Александр Панкратов-Черный, к касту присоединились Дмитрий Исаев, Андрей Рапопорт («Хоккейные игры»), Денис Нурулин («Разбитое зеркало»).

События в новых эпизодах развернутся после окончания Великой Отечественной войны — осенью 1945 года. Следователи Рокотов и Елагина собираются в Минск, но задерживаются в Кенигсберге. Им предстоит не только вступить в борьбу с преступностью, но и предотвратить масштабную операцию, которая готовится на территории города. Режиссер Сергей Виноградов («Ермоловы») пообещал, что очередной сезон популярного сериала не даст зрителям заскучать:

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В новом сезоне зрителей вновь ждет встреча с любимыми персонажами, которые окажутся в непривычных для себя условиях. Раньше они знали, где «наши», а где «враги». Но теперь все смешалось.

«По законам военного времени» выходит с 2016 года. Детективная драма рассказывает о сотрудниках особого отдела в военной прокуратуре фронта. Действие первых трех сезонов развернулось во время Великой Отечественной войны.

Премьера четвертого сезона «По законам военного времени» состоится в 2021 году. Дата выхода на экраны пятого сезона, в который войдет восемь эпизодов, пока не сообщается.

7.8
По законам военного времени
2016/Россия, Украинадрамаисторическийдетективныйвоенный
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