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3 декабря 2020, Кино Mail.ruновость

62-летняя Пфайффер перевоплотилась в рыжеволосую светскую львицу

Актриса показала себя в образе героини нового фильма

Мишель Пфайффер сыграла главную роль в новой комедийной драме «Уйти не прощаясь». Фото в образе своей героини — светской львицы Фрэнсис Прайс — актриса опубликовала в инстаграме.

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Кадр, на котором она запечатлена с рыжими волосами и ярко-красной помадой на губах, актриса подписала:

Превращение в Фрэнсис Прайс.
Мишель Пфайффер
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Фильм «Уйти не прощаясь» снял режиссер Азазель Джейкобс («Любовники») по мотивам одноименного романа Патрика Девитта.

По сюжету, 60-летняя светская львица из Манхэттена Фрэнсис Прайс хотела умереть до того, как кончатся ее деньги. Но наследство мужа растаяло слишком быстро. Фрэнсис распродает последние вещи и переезжает в Париж, чтобы дожить свои дни в скромной квартире. С собой она берет лишь сына-неудачника и кота, в котором, как ей кажется, живет дух умершего мужа.

Помимо Пфайффер, в картине снялись Лукас Хеджес, Трэйси Леттс («Леди Берд») и другие. Премьера фильма прошла на Нью-Йоркском кинофестивале в октябре 2020 года. Предполагается, что в кинотеатрах ленту покажут в феврале 2021 года.

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