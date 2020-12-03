62-летняя Пфайффер перевоплотилась в рыжеволосую светскую львицу

По сюжету, 60-летняя светская львица из Манхэттена Фрэнсис Прайс хотела умереть до того, как кончатся ее деньги. Но наследство мужа растаяло слишком быстро. Фрэнсис распродает последние вещи и переезжает в Париж, чтобы дожить свои дни в скромной квартире. С собой она берет лишь сына-неудачника и кота, в котором, как ей кажется, живет дух умершего мужа.