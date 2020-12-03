Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
3 декабря 2020, Кино Mail.ruновость

Погибшему ведущему шоу «ДНК» нашли замену

В ноябре Александр Колтовой насмерть разбился на самолете
6
фотографий
6
фотографий

Российская и белорусская актриса театра и кино Анна Казючиц стала новой ведущей шоу «ДНК» на НТВ. Она заменила Александра Колтового, который погиб осенью при крушении легкомоторного самолета. Комментируя назначение, Казючиц отметила, что ранее принимала участие в передаче как эксперт, и добавила:

Для меня большая честь — продолжить дело Александра Колтового и, став ведущей «ДНК», постараться внести пусть небольшой, но вклад в решение проблем, которые волнуют людей долгие годы.
Новость
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ

По словам Анны, ей очень нравится формат шоу. «„ДНК“, и НТВ помогают героям программы найти тех, кого они ищут, узнать что-то очень важное о своей семье, в чем-то убедиться и поставить такие хорошие точки над i в жизни многих людей. Мне все это очень интересно», — подчеркнула новая ведущая. Казючиц 37 лет, в 2004 году она окончила Театральное училище им. Щукина. Снималась в фильмах и сериалах «Каменская», «Ландыш серебристый 2», «Брат за брата».

Героями шоу «ДНК» на НТВ становятся обычные семьи. Каждый выпуск программы концентрируется на истории, в которой единственным выходом может стать медицинский тест. В студии шоу находится настоящая лаборатория, где проводится исследование. Заключение эксперта можно узнать только в конце выпуска.

Телеведущий Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье. Помимо «ДНК», он также работал над программой «Звезды сошлись» вместе с Лерой Кудрявцевой. Кто станет новым партнером Кудрявцевой, пока неизвестно.

2.6
ДНК
2013/Россия16+ток-шоу
Моя оценка

Выпуски «ДНК» с Казючиц стартуют в эфире с 14 декабря. Вместе с новыми передачами на НТВ будут выходить повторы старых выпусков с Колтовым.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Анна Казючиц
ДНК
Бузова и Долина пришли в шоу про звезд 90-х: фото со съемок
Александр Колтовой
Губерниеву предложили заменить погибшего соведущего Кудрявцевой
Лолита, Юлия Волкова, Титомир на съемках шоу о звездах 90-х
«Щемит сердце»: Кудрявцева отреагировала на гибель соведущего
Звезды «Улиц разбитых фонарей» воссоединились на съемках
Ушедший с НТВ ведущий пожаловался на отношение руководства
Шукшина и Щербаков вместе снялись в сериале: фото с площадки
Покинувшему шоу «Звезды сошлись» Кучере нашли замену
Дибров стал героем шоу Кудрявцевой
СМИ: Кучера не будет вести «Звезды сошлись» с Кудрявцевой
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Перенесший коронавирус Оскар Кучера остался без работы
Солист «Иванушек International» раскрыл тайны в шоу Кудрявцевой
Победитель «Маски» ответил на обвинения в плагиате в шоу
Назван победитель шоу «Маска»
Башаров ответил на неудобные вопросы в шоу Кудрявцевой
Оказавшийся в костюме Панды Топалов растрогал Тодоренко
Сергей Лазарев спел в костюме динозавра
81-летняя Федосеева-Шукшина не сдержала слез в шоу Кудрявцевой
Катина рассказала о тяжелых съемках в костюме гигантского паука
Арзамасова, Харламов и другие призвали сидеть дома и смотреть ТВ
Дитковските снимается в новом сериале вместе с Хабенским
Валерия, Киркоров, Тодоренко и яйцо: как снимали шоу «Маска»
Надежда Бабкина расплакалась на съемках телешоу
Валерия показала себя в маске на съемках нового шоу
Елена Ханга стала героиней шоу Леры Кудрявцевой
Екатерина Волкова расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Климова, Киркоров, Басков снялись в новогоднем мюзикле
Депутат Милонов рассказал Кудрявцевой о ненависти к шоу-бизнесу
Анна Семенович стала героиней шоу Леры Кудрявцевой
Волкова и Куценко в продолжении «Скорой помощи»: фото со съемок
Волкова и Дятлов на съемках в Крыму: первые фото с площадки
Лазарев расчувствовался в студии шоу Кудрявцевой
24-летний сын Александра Робака вместе с ним снимается в сериале
Максимова и Фоменко будут вместе вести новое шоу: фото со съемок
Сценарист «Чернобыля» захотел утешить создателей сериала НТВ
Режиссер российского «Чернобыля» ответил на критику трейлера
Звезда «Не родись красивой» снимается в новом сериале
Екатерина Волкова играет незрячую в новом криминальном сериале
Стоцкая пришла в шоу «Секрет на миллион»
Волочкова упала во время приседаний на съемках шоу Кудрявцевой
«Расстроили ее слова»: Кудрявцева ответила на критику Пугачевой
Неузнаваемая Хаматова: первые кадры со съемок «Доктора Лизы»
Жена исчезнувшего из эфира ведущего рассказала о его состоянии
Ксения Собчак раскроет личные тайны в шоу Леры Кудрявцевой
Стал известен состав жюри нового сезона шоу «Ты супер!»
Руководство НТВ призвали к ответу за глубокие декольте ведущих
Собчак объяснила, почему сорвала съемки ток-шоу на НТВ
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
Захарова оправдалась за шикарный ремонт дачи за счет НТВ
Новые трейлеры
Арсен Люпен
Трейлер (англ.)
Обратная связь
Трейлер №2
Обычная женщина
Трейлер
Обыкновенная страсть
Дублированный трейлер
Заключенный номер 760
Трейлер (англ.)
Зоя
Трейлер
Друг на продажу
Трейлер
Босс-молокосос 2
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Бабушка из Индонезии выглядит на 18 лет и ведет популярный блог Она танцует на камеру, снимается в рекламе и показывает своего внука
Популярные темы на «Детях»
Соседская аллергия 557
хорошие новости 223
Раннее приучение к горшку. 202
Что у Вас сегодня на завтрак, обед, ужин и ночной дожор? 190
Леди
Наташа Королева в меховой накидке взволновала фанатов Артистка выбирает наряд к Новому году
Здоровье
У ношения масок нашлись негативные последствия Из-за масок людям трудно слышать, понимать и в целом общаться друг с другом.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь