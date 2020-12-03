Погибшему ведущему шоу «ДНК» нашли замену

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Российская и белорусская актриса театра и кино Анна Казючиц стала новой ведущей шоу «ДНК» на НТВ. Она заменила Александра Колтового, который погиб осенью при крушении легкомоторного самолета. Комментируя назначение, Казючиц отметила, что ранее принимала участие в передаче как эксперт, и добавила:

Для меня большая честь — продолжить дело Александра Колтового и, став ведущей «ДНК», постараться внести пусть небольшой, но вклад в решение проблем, которые волнуют людей долгие годы.

По словам Анны, ей очень нравится формат шоу. «„ДНК“, и НТВ помогают героям программы найти тех, кого они ищут, узнать что-то очень важное о своей семье, в чем-то убедиться и поставить такие хорошие точки над i в жизни многих людей. Мне все это очень интересно», — подчеркнула новая ведущая. Казючиц 37 лет, в 2004 году она окончила Театральное училище им. Щукина. Снималась в фильмах и сериалах «Каменская», «Ландыш серебристый 2», «Брат за брата».

Героями шоу «ДНК» на НТВ становятся обычные семьи. Каждый выпуск программы концентрируется на истории, в которой единственным выходом может стать медицинский тест. В студии шоу находится настоящая лаборатория, где проводится исследование. Заключение эксперта можно узнать только в конце выпуска.

Телеведущий Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье. Помимо «ДНК», он также работал над программой «Звезды сошлись» вместе с Лерой Кудрявцевой. Кто станет новым партнером Кудрявцевой, пока неизвестно.

2.6 ДНК 2013 / Россия 16+ ток-шоу Моя оценка Хочу посмотреть