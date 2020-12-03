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3 декабря 2020, Кино Mail.ruновость

Павел Воля назвал первые выпуски Comedy Club «позорищем»

Шоумен признался, что испытал стыд при просмотре старых записей
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10
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10
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Павел Воля стал гостем онлайн-передачи «Просто о сложном» и в интервью ведущей Софико Шеварднадзе жестко раскритиковал старые выпуски шоу Comedy Club, резидентом которого является уже 15 лет.

Шеварднадзе напомнила Воле слова, которыми в 2005 году его представляли публике. «Человек, напрочь лишенный моральных принципов, зачинщик телевизионных драк, человек, которого депортировали из Голландии за аморалку, человек, практически отвергнутый всеми. Антилюбовник, антиджентльмен, антиквар, антилопа. <…> Ну, и,наконец, просто: гламурный подонок Павел "Снежок" Воля», — зачитала она реплики. Юморист эмоционально отреагировал на приведенные цитаты из шоу:

Новость
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Это мы так представляли нас?! Это позорище, позор! Я сразу скажу всем людям, которые пишут: «Comedy не тот, верните старый Comedy». Ребята, вы не в себе все! Пересмотрите первые выпуски. Какой старый Comedy?
Павел Воля

По словам комика, его коллега Гавриил Гордеев устраивал встречи «Comedy смотрит Comedy», на которых резидентам показывали первые выпуски шоу. «Мне было стыдно, я не знал, как досидеть. Это просто позор без единой шутки. Вообще, идет 40 минут выпуск — шуток нет, просто нет!» — поделился Воля. Он добавил:

Я прекрасно понимаю, почему такое было. В смысле, что в то время другое «родить» мы и не могли. И, видимо, на тот момент это было максимальное, что мы могли из себя выдавить.

В шоу канала ТНТ Comedy Club участники выступают в жанре стендап-комедии, а также показывают сценки-миниатюры. Идея проекта изначально появилась в начале нулевых у участников команды КВН «Новые армяне», в состав которой входил Гарик Мартиросян. В 2005-м программа дебютировала на ТВ.

6.9
Comedy Club
2005/Россия16+юмористическое
Моя оценка

В разное время в съемках Comedy Club принимали участие Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Сергей Светлаков, Александр Ревва, Семен Слепаков, Дмитрий Хрусталев и многие другие.

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