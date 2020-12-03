Павел Воля назвал первые выпуски Comedy Club «позорищем»

Павел Воля стал гостем онлайн-передачи «Просто о сложном» и в интервью ведущей Софико Шеварднадзе жестко раскритиковал старые выпуски шоу Comedy Club, резидентом которого является уже 15 лет.
Шеварднадзе напомнила Воле слова, которыми в 2005 году его представляли публике. «Человек, напрочь лишенный моральных принципов, зачинщик телевизионных драк, человек, которого депортировали из Голландии за аморалку, человек, практически отвергнутый всеми. Антилюбовник, антиджентльмен, антиквар, антилопа. <…> Ну, и,наконец, просто: гламурный подонок Павел "Снежок" Воля», — зачитала она реплики. Юморист эмоционально отреагировал на приведенные цитаты из шоу:
Это мы так представляли нас?! Это позорище, позор! Я сразу скажу всем людям, которые пишут: «Comedy не тот, верните старый Comedy». Ребята, вы не в себе все! Пересмотрите первые выпуски. Какой старый Comedy?
По словам комика, его коллега Гавриил Гордеев устраивал встречи «Comedy смотрит Comedy», на которых резидентам показывали первые выпуски шоу. «Мне было стыдно, я не знал, как досидеть. Это просто позор без единой шутки. Вообще, идет 40 минут выпуск — шуток нет, просто нет!» — поделился Воля. Он добавил:
Я прекрасно понимаю, почему такое было. В смысле, что в то время другое «родить» мы и не могли. И, видимо, на тот момент это было максимальное, что мы могли из себя выдавить.
В шоу канала ТНТ Comedy Club участники выступают в жанре стендап-комедии, а также показывают сценки-миниатюры. Идея проекта изначально появилась в начале нулевых у участников команды КВН «Новые армяне», в состав которой входил Гарик Мартиросян. В 2005-м программа дебютировала на ТВ.
В разное время в съемках Comedy Club принимали участие Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Сергей Светлаков, Александр Ревва, Семен Слепаков, Дмитрий Хрусталев и многие другие.