Цыганов чешет ваш нос: фрагмент из сиквела нашумевшей комедии

Лента Романа Каримова «Неадекватные люди» о встрече двух одиночеств — приехавшего покорять столицу Виталия (Илья Любимов) и школьницы-бунтарки Кристины (Ингрид Олеринская) — в 2010 году завоевала сердца зрителей своей искренностью. Спустя 10 лет история обрела долгожданное развитие: офисный тихоня Виталик теперь трудится в архитектурном бюро, с трудом выбивая заказы на объекты для своей конторы, и мечтает лишь об одном — прийти вечером домой и поужинать борщом, приготовленным любимой женой. Однако Кристина, так и не закончившая университет, вместо заботы о муже занимается поисками себя.