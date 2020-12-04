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4 декабря 2020, Кино Mail.ruновость

Цыганов чешет ваш нос: фрагмент из сиквела нашумевшей комедии

Смотрите эксклюзивный отрывок из долгожданного продолжения популярной романтической комедии «Неадекватные люди»

Лента Романа Каримова «Неадекватные люди» о встрече двух одиночеств — приехавшего покорять столицу Виталия (Илья Любимов) и школьницы-бунтарки Кристины (Ингрид Олеринская) — в 2010 году завоевала сердца зрителей своей искренностью. Спустя 10 лет история обрела долгожданное развитие: офисный тихоня Виталик теперь трудится в архитектурном бюро, с трудом выбивая заказы на объекты для своей конторы, и мечтает лишь об одном — прийти вечером домой и поужинать борщом, приготовленным любимой женой. Однако Кристина, так и не закончившая университет, вместо заботы о муже занимается поисками себя.

Преодолеть кризис в отношениях им помогает друг, психолог, садомазохист, а теперь еще и специалист по НЛП Павел Козлов (Евгений Цыганов). Посмотреть картину «Неадекватные люди 2» в кино можно будет уже с 10 декабря, а пока — насладитесь тем, как Цыганов упражняется в остроумии, пока его друга унижает конкурент, в небольшом, но красноречивом фрагменте из фильма.

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Неадекватные люди 2
2020/Россия16+драмамелодрамакомедия
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