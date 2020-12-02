Зудина пришла в шоу Кудрявцевой

Гостья студии также вспомнила, как развивались ее отношения с актером, каким мужем и отцом был Табаков (у пары двое общих детей — Павел Табаков, который тоже строит карьеру в театре и кино, и Мария Табакова). Зудина, кроме того, рассказала Кудрявцевой, как изменилась ее жизнь после кончины Табакова.