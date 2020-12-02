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2 декабря 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Зудина пришла в шоу Кудрявцевой

Актриса стала героиней программы «Секрет на миллион»
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7
фотографий
7
фотографий

Народная артистка России Марина Зудина пришла в студию шоу «Секрет на миллион». В беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой актриса откровенно рассказала, как пережила смерть супруга, народного артиста СССР Олега Табакова.

Гостья студии также вспомнила, как развивались ее отношения с актером, каким мужем и отцом был Табаков (у пары двое общих детей — Павел Табаков, который тоже строит карьеру в театре и кино, и Мария Табакова). Зудина, кроме того, рассказала Кудрявцевой, как изменилась ее жизнь после кончины Табакова.

Шоу «Секрет на миллион» выходит на НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на каверзные вопросы, связанные с его личной жизнью, а за каждый откровенный ответ получает денежное вознаграждение. Ранее героями передачи становились Татьяна Навка, Елена Проклова, Маша Малиновская и другие российские звезды.

4.2
Секрет на миллион
2016/Россия16+ток-шоуразвлекательное
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Выпуск с участием Марины Зудиной выйдет 5 декабря в 20.20.

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